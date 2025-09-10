Fuga degli infermieri in Emilia-Romagna: perché accade?

Negli Atenei dell’Emilia-Romagna, il numero di domande per i corsi di laurea in professioni sanitarie è in calo. Quest’anno sono state presentate 1.229 domande per 1.680 posti disponibili, con un rapporto domanda/posto pari a 0,8. Questo segna una diminuzione del 6,2% rispetto all’anno precedente, con una preoccupante scarsità di candidati per Infermieristica, che non riesce nemmeno a coprire i posti disponibili.

La fuga di studenti dalle professioni sanitarie, specialmente da Infermieristica, si somma a un recente aumento delle dimissioni tra il personale sanitario. Secondo le stime, il 30% degli studenti delle professioni sanitarie abbandona gli studi. Questo scenario solleva preoccupazioni sulla capacità futura del sistema sanitario emiliano-romagnolo.

Un’analisi dei dati nazionali evidenzia che, su scala nazionale, ci sono stati 57.985 studenti che hanno presentato domanda per 33.695 posti, evidenziando un calo del 1,5%. In Emilia-Romagna, il numero totale di domande per i corsi di laurea è diminuito a 4.952, un dato che porta a 1,6 il numero di concorrenti per posto, un valore leggermente inferiore alla media nazionale.

In particolare, l’Università di Modena e Reggio ha registrato la maggiore contrazione, seguita da Bologna, Parma e Ferrara. Una delle cause indicate per questo calo è l’aumento dei costi degli affitti, che ha scoraggiato molti studenti, specialmente quelli provenienti dal Sud. Il futuro della sanità nella regione appare dunque incerto.