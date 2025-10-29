Fuga d’autunno: scopri le meraviglie di Londra e Madrid

Le giornate si accorciano e l’aria diventa più frizzante, rendendo l’autunno il momento ideale per una fuga. In questo periodo, Halloween offre l’occasione perfetta per esplorare nuove città europee, tra zucche intagliate e atmosfere misteriose.

Vueling propone una promozione che consente di volare verso splendide destinazioni a partire da 22 euro, valida per viaggi fra il 1° novembre e il 31 marzo. L’offerta è disponibile solo fino al 31 ottobre.

Una delle mete consigliate è Londra, dove i parchi reali si colorano di tinte autunnali. Imperdibile è una passeggiata lungo il Tamigi, avvolti dalla nebbia, mentre i cimiteri storici come Highgate Cemetery aggiungono un tocco di mistero. I pub storici offrono rifugio dal freddo con deliziosi piatti e bevande calde.

Madrid, con il suo clima mite, è perfetta per una visita in caffè all’aperto. Da Puerta del Sol si può facilmente raggiungere la Plaza Mayor. Il Barrio de las Letras, ricco di storia letteraria, e i musei come il Prado e il Reina Sofía sono tappe fondamentali, senza dimenticare la Real Academia de Bellas Artes.

Infine, Bilbao è una meta d’arte e architettura, famosa per il Museo Guggenheim. Anche se il tempo può essere nuvoloso, le gallerie e i bar di pintxos offrono un’accogliente alternativa. Nel Casco Viejo, tra viuzze medievali e la vivace Plaza Nueva, si possono gustare le famose tapas basche, rendendo la serata indimenticabile.