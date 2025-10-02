18.7 C
Fuga d’autunno in Italia: 7 mete imperdibili per Novembre

Da StraNotizie
Il ponte di Ognissanti è un’ottima opportunità per una fuga autunnale, con la possibilità di immergersi nella cultura, nel buon cibo e nei paesaggi trasformati dalla stagione. Ecco alcune idee su dove andare per il weekend del 1° novembre.

Langhe, Piemonte
Le Langhe offrono un’esperienza autunnale da non perdere, con la ricerca di tartufi nei boschi e degustazioni di vini pregiati. I borghi medievali, come Barolo e La Morra, si trovano in un paesaggio di vigneti e castelli, mentre il profumo del tartufo bianco pervade l’aria, soprattutto durante la Fiera Internazionale di Alba.

Val di Cembra, Trentino-Alto Adige
Questa valle è un tesoro nascosto, caratterizzata da vigneti terrazzati e spettacolari piramidi di Segonzano. In autunno, i colori rosso, arancio e giallo della natura creano un mosaico vivace. Il Müller Thurgau, un vino locale, è un must da assaporare, mentre i sentieri sono perfetti per escursioni immerse nella natura.

Ferrara, Emilia-Romagna
Patrimonio UNESCO, Ferrara è ideale per gli amanti dell’arte e della storia. L’atmosfera rinascimentale, dominata dal Castello Estense, è perfetta da esplorare in bicicletta. Non perdere l’occasione di gustare la gastronomia locale.

Val d’Orcia, Toscana
Famosa per le dolci colline e i borghi medievali come Pienza e Montalcino, la Val d’Orcia offre paesaggi incantevoli, specialmente in autunno. È il momento di degustare il vino novello e l’olio nuovo, mentre le terme di Bagno Vignoni invitano al relax.

Perugia, Umbria
Perugia, ricca di arte e cultura, è perfetta per una visita nel weekend con i suoi storici vicoli e la Rocca Paolina. Non dimenticare di assaporare il cioccolato locale e visitare i borghi circostanti, famosi per il foliage e le sagre autunnali.

Cilento, Campania
Ricco di storia e natura, il Cilento è una meta sorprendente, con spiagge tranquille e borghi pittoreschi. Approfitta della cucina locale e delle tradizioni gastronomiche.

Etna e Catania, Sicilia
L’Etna in autunno propone boschi colorati e suggestivi sentieri. Catania, con il suo centro barocco, offre molte attrazioni culturali e delizie stagionali, tra cui vini pregiati.

