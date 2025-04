Fuga dal carcere minorile Malaspina di Palermo: ritrovati i tre evasi con le lenzuola

Il sogno di libertà di tre detenuti evasi dal carcere minorile Malaspina di Palermo è durato poche ore. I tre ragazzi, tutti minorenni e di origine extracomunitaria, sono riusciti a fuggire segando le sbarre di una finestra e utilizzando delle lenzuola annodate per scavalcare il muro di cinta. La fuga è avvenuta intorno alle 10:30 di domenica 13 aprile e ha richiamato alla mente le classiche evasioni cinematografiche.

I fuggitivi sono originari del Marocco, della Tunisia e della Costa d’Avorio. Il primo a essere rintracciato è stato il giovane ivoriano, trovato dalla polizia in piazzale Giotto, vicino alla circonvallazione, dopo una vera e propria caccia all’uomo condotta anche con un elicottero. Tornato in carcere, il ragazzo ha tentato di dar fuoco alla cella e si è ferito lanciando mobili contro il muro.

Le forze dell’ordine, attraverso posti di blocco in vari punti della città, hanno poi rintracciato il marocchino nel quartiere di Ballarò. Questo giovane era stato trasferito a Palermo dopo un episodio di rivolta in un altro istituto penale. Infine, il terzo fuggitivo, di nazionalità tunisina, è stato trovato in corso Tukory, nei pressi della stazione ferroviaria. Anche per lui, come per i compagni, le porte del carcere minorile Malaspina si sono riaperte. La rocambolesca fuga si è così conclusa, dimostrando ancora una volta quanto il desiderio di libertà possa spingere a gesti estremi.