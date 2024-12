Fuga contromano per 30 km sull’A4

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia stradale di Padova dopo un inseguimento di 30 km sull’autostrada A4 in direzione di Brescia. La notte scorsa, intorno alle 3, il sospetto è uscito dall’area di servizio Limenella Est alla guida di una Renault Clio nera, la quale risultava sottoposta a fermo amministrativo, e ha proceduto a forte velocità contromano. Dopo essere stato notato dalla pattuglia, l’uomo ha effettuato una manovra per tornare nella corretta direzione, ma è riuscito a sfuggire al primo tentativo di arresto.

Il 31enne, accresciuta la sua velocità, si è rimesso in autostrada dirigendosi verso Milano, dando così il via a un lungo inseguimento. Questo ha avuto termine in provincia di Verona quando la Renault Clio, privata di carburante, ha iniziato a rallentare fino a fermarsi in una piazzola di sosta. Nella frenesia di tentare di fuggire, il conducente è uscito dall’abitacolo attraverso il finestrino destro e ha tentato di scavalcare il guardrail per dileguarsi. Tuttavia, gli agenti della polizia sono riusciti a fermarlo nonostante le sue resistenze.

Dai controlli effettuati, è emerso che l’uomo non aveva mai preso la patente di guida. In seguito agli eventi, è stato portato di fronte all’autorità giudiziaria dove è stato condannato a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa. Questo episodio ha messo in luce non solo l’imprudenza e la pericolosità della manovra del 31enne, ma anche il fatto che l’uomo fosse completamente privo di un documento valido per guidare. La polizia stradale, grazie al suo intervento tempestivo e alla professionalità, è riuscita a evitare potenziali incidenti gravi che avrebbero potuto verificarsi durante l’inseguimento e la guida spericolata dell’arrestato.