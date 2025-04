Fuga Avventurosa: Arrestati Due 17enni in Auto

Due giovani di Catania, entrambi di 17 anni, sono stati arrestati per tentato furto di uno scooter nel centro storico della città. Il loro piano è stato sventato grazie all’intervento della Polizia di Stato, allertata dal personale di un negozio in via Sant’Euplio che aveva notato il comportamento sospetto dei ragazzi.

I delinquenti avevano cercato di rubare lo scooter tagliando la catena, ma, resisi conto di essere stati scoperti, sono fuggiti in auto con due complici, un minorenne alla guida e un maggiorenne. La prontezza delle forze dell’ordine ha portato all’arrivo immediato degli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, i quali hanno raccolto informazioni sul tentativo di furto e sulla fuga dei ladri.

Grazie alla descrizione fornita dal personale di vigilanza e alla direzione in cui si erano allontanati, i poliziotti sono riusciti a intercettarli e a fermarli in via Grimaldi. Durante la perquisizione dell’auto, è stato rinvenuto un flex a batteria professionale, utilizzato per tentare il furto. Il minorenne alla guida è stato sanzionato per guida senza patente e riaccompagnato dai genitori.

I due 17enni, riconosciuti dal vigilante, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Dopo l’interrogatorio da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, sono stati condotti nell’Istituto Penale per i Minorenni di via Franchetti, in attesa del giudizio di convalida di fronte al giudice.