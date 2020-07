Playoff in stand-by

Incubo senza fine per il Fuenlabrada. La squadra di seconda divisione spagnola ha annunciato 12 nuovi casi di coronavirus, che porta il computo totale a 28. Tra questi, quattro positivi sono a Madrid e non hanno contatti col resto del gruppo dalla partita con l’Elche dello scorso 17 luglio mentre altre otto persone, sebbene fossero risultate negative nei test eseguiti sabato scorso e siano rimaste isolate nelle rispettive abitazioni negli ultimi sei giorni, hanno tuttora il coronavirus. Fra l’altro, in due di questi 12 casi, ci sarebbe una recidiva.

Resta stabile e con sintomi non gravi un calciatore ricoverato venerdì. ”Stiamo valutando le misure da prendere davanti a questa situazione che stiamo vivendo – commenta il club – e da oggi ci metteremo in contatto con la Liga”. Il Fuenlabrada avrebbe dovuto giocare lo scorso lunedì a La Coruna per l’ultima giornata della stagione regolare di Segunda Division, ma data la situazione la gara è stata rinviata. La squadra madrilena è oltretutto ancora in corsa per un posto nei play-off, che inevitabilmente sono al momento in stand-by.