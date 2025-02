Fucile alla mano in Stazione Centrale: allerta e caccia all’uomo a Milano

Un uomo armato è stato avvistato alla stazione centrale di Milano il 27 febbraio, portando un fucile a canna lunga senza cercare di nasconderlo. I passanti hanno allertato la polizia, che ha iniziato le ricerche ma non ha trovato l’uomo, il cui passaggio è stato confermato dalle telecamere. Dopo il primo avvistamento, è stato segnalato anche a Scalo Romana, rimanendo irrintracciabile.

Gli agenti della Polfer, giunti sul posto, hanno esaminato i filmati di sorveglianza. L’uomo, visto con il fucile a tracolla, indossava un giubbotto e pantaloni scuri, e aveva una borsa a tracolla. È stato accertato che aveva preso un treno della linea verde della metropolitana, viaggiando dalla Stazione Centrale fino a Famagosta. Una serie di fotogrammi mostra l’uomo mentre trasporta l’arma in modo tranquillo.

Non sono stati segnalati comportamenti minacciosi o aggressivi, e la presenza dell’uomo non ha turbato le persone intorno a lui, come indicano i filmati. Dal punto di vista legale, sorprendentemente, l’atto di portare un fucile non comporta automaticamente la commissione di un reato secondo la legge italiana. L’articolo 4 della L. n. 110/1975 vieta il porto di armi in “riunioni pubbliche”, ma la condotta dell’uomo non indica il porto attivo del fucile, ma solo un trasporto. Anche se non vi è un divieto esplicito di trasporto visibile in spazi pubblici, l’arma deve essere custodita correttamente per evitare pericoli o turbative all’ordine pubblico.