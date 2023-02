Fucilata e abbandonata nel bosco era allo stremo delle forze ( Foto)

Storia incredibile quella della piccola Toffee, abbandonata nel bosco dopo essere stata ferita da un cacciatore

È una vicenda purtroppo tutta italiana quella della cagnolina Toffee, cucciola di 2 anni di razza Breton, generalmente molto diffusa tra i cacciatori. Spesso anche per gli amanti della caccia il cane è un vero amico da portare con sé ma così, evidentemente, non era per il proprietario della cagnolina. Toffee è stata infatti trovata in fin di vita, con segni di bruciature da arma da fuoco, forse causate appositamente dal suo ex proprietario che voleva disfarsi di lei. Una storia a cui è difficile credere, adesso però arrivano altre clamorose novità sulla vicenda.

Nuova vita per Tofee, la cagnolina “fucilata” dal suo ex proprietario adesso è sana e felice nella sua nuova casa

Salva solo grazie ad un ragazzo che l’ha aiutata ed alla sezione ENPA di Potenza, la piccola cucciola di razza Breron, abbandonata nel bosco dal suo propietario-aguzzino che probabilmente immaginava di essersi disfatto di lei. La voglia di vivere di Toffee però ha avuto la meglio e nonostante la fame, la sete, i parassiti e le ferite da arma da fuoco riportate, la cagnolina è riuscita a sopravvivere e adesso è pronta ad una nuova vita.

A trovare la cagnolina ferita nel bosco è stato un ragazzo di Potenza che le ha poi fornito le prime cure e l’ha ospitata per due mesi prima di affidarla alla sezione Enpa che, dopo aver fatto conoscere la sua storia, è finalmente riuscita a trovare per Toffee una casa definitiva, piena di amore e che si prenderà cura di lei nonostante le leggere disabilita riportate.

Resta comunque impossibile credere a come atti di crudeltà cosi estrema possano essere compiuti contro animali innocenti come Toffee, forse colpevole solamente di essere più amante del gioco che della caccia, sport insensato e assurdo. Per lei la fortuna alla fine ha girato ma fa rabbrividire il solo pensiero che molte altre povere e incolpevoli bestiole purtroppo non sono state altrettanto fortunate.