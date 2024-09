Fs, presentato il nuovo treno Nightjet che collega Roma a Vienna e Monaco

Oggi, alla stazione di Roma Tiburtina, è stato presentato il nuovo treno Nightjet, che collega Roma con Vienna e Monaco di Baviera. Questo servizio è frutto della collaborazione tra Trenitalia del Gruppo FS e la compagnia ferroviaria austriaca ÖBB. L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Il treno Nightjet parte ogni giorno da Roma Tiburtina alle 17:25, con fermate a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Villaco, Klagenfurt, Leoben e Bruck an der Mur, per arrivare a Vienna alle 9:04 del giorno seguente. Da Villaco, parte del treno prosegue per Monaco di Baviera, con arrivo previsto alle 9:22. Nella direzione opposta, il Nightjet parte da Monaco alle 20:10 e da Vienna alle 19:18, con arrivo a Roma Tiburtina alle 11:05, con fermate a Bologna e Firenze.

Il treno di ultima generazione è composto da due sezioni: una dedica a Vienna e l’altra a Monaco, ognuna con sette carrozze e una capacità totale di 500 posti. Tra i servizi a bordo ci sono un minibar, Wi-Fi gratuito con accesso al portale ÖBB Railnet Night e un moderno sistema di informazione. Le carrozze dispongono di display interattivi per il controllo delle luci e comunicazioni con il personale, oltre a sistemi di videosorveglianza e accesso elettronico per aumentare la sicurezza.

I nuovi collegamenti Nightjet rafforzano l’offerta di Trenitalia verso l’Austria e la Germania, affiancandosi ai collegamenti Eurocity Italia-Svizzera in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere, e al collegamento Milano-Zurigo-Francoforte, anch’esso con FS e Deutsche Bahn. Questa espansione si inserisce nella strategia del Gruppo FS di consolidare la propria presenza in Europa, operando tramite Trenitalia in Francia, Gran Bretagna, Germania, Grecia e Spagna, e partecipando al mercato olandese con Qbuzz. Questo sviluppo rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione e il miglioramento delle connessioni ferroviarie europee, rendendo i viaggi tra Italia e Austria più accessibili e confortevoli.