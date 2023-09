FS Italiane, Ferraris: “L’Alta Velocità guida la crescita in Europa”

– “Grazie all’alta velocità ferroviaria la domanda di mobilità in Italia è cresciuta dal 2009 al 2019 del 200%, con un abbattimento delle distanze tra i territori e un calo dei prezzi del 40%”. E’ quanto affermato dall’amministratore delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris, intervenendo al dibattito “High-Speed Rail Crossing Borders”, presso l’Europarlamento a Bruxelles.

L’inizio dell’avventura nell’Alta Velocità in Italia – ricorda FS News, portale informativo del GruppoonFS Italiane – ha preso il via nel 2009 con il completamento della dorsale Torino-Salerno e nei prossimi anni si estenderà, collegando alla rete altre città come Bari e Reggio Calabria.

“I passeggeri della linea Torino-Salerno in questi anni sono quadruplicati – ha spiegato Ferraris – passando da circa 15 milioni all’anno a circa 60 milioni. Inoltre, sulla linea italiana più rilevante, tra Roma e Milano, il treno e l’aereo detengono ora quote di mercato rispettivamente del 70% e del 30%, invertendo le loro posizioni precedenti”.

Il Gruppo FS ha poi portato il suo know how nel resto d’Europa, considerato un mercato domestico. Lo dimostra l’esperienza di Trenitalia France, che “dal dicembre 2021 è stata il primo operatore internazionale a lanciare i propri collegamenti alta velocità nel mercato francese tra Parigi e Milano via Lione”, e di ILSA in Spagna – partnership tra Trenitalia, Air Nostrum e Globalvia – che ha avviato con iryo i servizi con il Frecciarossa a novembre 2022 e si sta espandendo sui tre principali corridoi Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante, Madrid-Malaga/Siviglia

“In entrambi i paesi stiamo registrando risultati molto positivi – ha sottolineato Ferraris – con un tasso di riempimento dei treni superiore al 70%, una riduzione dei prezzi medi dei biglietti e alti livelli di soddisfazione dei clienti”.

Il processo di internazionalizzazione del Gruppo FS proseguirà, parallelamente allo sviluppo della rete TEN-T, con altre tratte, ad esempio fra Parigi e Barcellona, fra Parigi a Bruxelles-Amsterdam e, infine, verso Berlino. Trenitalia con Deutsche Bahn lancerà poi due connessioni da Roma e Milano per Monaco entro il 2026.