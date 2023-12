FS Italiane, al via la nuova campagna istituzionale

– “Gruppo FS, The Mobility Leader” È il payoff della nuova campagna istituzionale del Gruppo FS Italiane, guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris. La campagna multi soggetto, realizzata da AB Comunicazioni e DLVBBDO, ha l’obiettivo di trasmettere l’importante ruolo del Gruppo nella crescita e nello sviluppo del Paese, posizionandosi come innovatore proattivo e leader nella mobilità integrata, ed enfatizzando il suo impegno nei temi delle Smart City, dell’Energia e della Sostenibilità.



“C’è un Gruppo italiano che ha cuore le generazioni future” – si legge nella campagna stampa che partirà da domani 21 dicembre – “Progettiamo e realizziamo infrastrutture per una mobilità sostenibile di persone e merci. Accorciamo le distanze per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese”.