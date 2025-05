Il Gruppo FS si propone come promotore di cultura, secondo Alessandra Calise, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne, durante la premiazione del concorso letterario ‘A/R Andata e Racconto’, realizzato in partnership con il Salone del Libro di Torino. Quest’anno il tema scelto è la leggerezza del viaggio, inteso come un momento di connessione tra persone e idee, da cui deriva la collaborazione con il Salone.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com