FS al SAIE di Bologna con il Polo Infrastrutture

– Ferrovie dello Stato alla fiera delle costruzioni SAIE di Bologna. Nella sua giornata conclusiva la manifestazione ha infatti visto la partecipazione del Polo Infrastrutture del Gruppo FS costituito da Rete Ferroviaria Italiana – società capofila – Anas e Italferr, con uno stand dedicato e una serie di tavole rotonde sulle infrastrutture sostenibili e sulla progettazione delle opere.

In particolare, si legge su Fs News il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, il Polo Infrastrutture di FS è tornato ad affrontare il tema del nuovo modello di sviluppo della mobilità in cui lo strumento dello stakeholder engagement acquisisce una rinnovata centralità divenendo un tassello chiave per promuovere progetti condivisi con il territorio capaci di generare nuove opportunità di crescita per le comunità coinvolte.

L’esperienza maturata nell’ambito dei progetti PNRR, anche attraverso il processo di Dibattito Pubblico, ha inoltre evidenziato l’importanza di anticipare il dialogo con gli stakeholder sin dalle prime fasi di analisi e scelta delle alternative progettuali al fine di individuare il progetto “giusto” che risponde alle esigenze e ai bisogni della collettività per esprimere appieno il valore di un progetto “sociale””partecipato, sempre in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Nel corso dei dibattiti, a cui hanno partecipato relatori di RFI, Anas e Italferr, sono state illustrate anche alcune eccellenze metodologiche in ambito di progettazione, come il BIM Building Information Modeling e i protocolli Envision per misurare gli impatti delle opere sul territorio. Un cenno anche al progetto smart road propedeutico ai futuri scenari di guida autonoma dei veicoli. Presenti anche i rappresentanti di BBT e TELT per i tunnel di base delle reti TEN-T del Brennero e della Torino-Lione.