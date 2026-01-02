Frutta e verdura nelle scuole di Rende

Promuovere una sana alimentazione fin dall’infanzia è uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei più piccoli e diffondere corretti stili di vita. L’amministrazione comunale di Rende ha annunciato l’avvio del programma “Frutta e verdura nelle scuole”, un’iniziativa di alto valore educativo e sociale che ha ricevuto il via libera ufficiale dal ministero.

Il raggiungimento di questo importante risultato è stato possibile grazie alla sinergia tra l’assessorato all’istruzione, guidato dall’assessore Stefania Belvedere, l’ufficio scolastico coordinato dal dott. Gianfranco Salerno e il settore diretto da Adele Sauro. Grazie a questo impegno corale, il comune di Rende rientra ufficialmente nel programma nazionale che mira a contrastare le cattive abitudini alimentari attraverso il consumo di prodotti freschi e di qualità.

Il progetto prenderà il via ufficialmente il 12 gennaio 2026. Saranno due gli istituti comprensivi del territorio a dare il via alla distribuzione: Istituto Comprensivo Rende-Quattromiglia ed Istituto Comprensivo Rende-Commenda. La frutta verrà consegnata regolarmente presso i plessi scolastici e distribuita agli alunni durante l’orario delle lezioni, trasformando la merenda in un momento di apprendimento e benessere.

Oltre a rappresentare un sostegno tangibile per le famiglie, l’iniziativa si configura come un percorso didattico volto a sensibilizzare i bambini sul rispetto per l’ambiente e sulle eccellenze delle produzioni agricole. L’amministrazione comunale conferma la propria attenzione verso il mondo della scuola, investendo in progetti che mettono al centro la salute e la prevenzione, scommettendo sulla crescita consapevole dei cittadini di domani.