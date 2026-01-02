11.4 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Salute

Frutta e verdura nelle scuole di Rende

Da stranotizie
Frutta e verdura nelle scuole di Rende

Promuovere una sana alimentazione fin dall’infanzia è uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei più piccoli e diffondere corretti stili di vita. L’amministrazione comunale di Rende ha annunciato l’avvio del programma “Frutta e verdura nelle scuole”, un’iniziativa di alto valore educativo e sociale che ha ricevuto il via libera ufficiale dal ministero.

Il raggiungimento di questo importante risultato è stato possibile grazie alla sinergia tra l’assessorato all’istruzione, guidato dall’assessore Stefania Belvedere, l’ufficio scolastico coordinato dal dott. Gianfranco Salerno e il settore diretto da Adele Sauro. Grazie a questo impegno corale, il comune di Rende rientra ufficialmente nel programma nazionale che mira a contrastare le cattive abitudini alimentari attraverso il consumo di prodotti freschi e di qualità.

Il progetto prenderà il via ufficialmente il 12 gennaio 2026. Saranno due gli istituti comprensivi del territorio a dare il via alla distribuzione: Istituto Comprensivo Rende-Quattromiglia ed Istituto Comprensivo Rende-Commenda. La frutta verrà consegnata regolarmente presso i plessi scolastici e distribuita agli alunni durante l’orario delle lezioni, trasformando la merenda in un momento di apprendimento e benessere.

Oltre a rappresentare un sostegno tangibile per le famiglie, l’iniziativa si configura come un percorso didattico volto a sensibilizzare i bambini sul rispetto per l’ambiente e sulle eccellenze delle produzioni agricole. L’amministrazione comunale conferma la propria attenzione verso il mondo della scuola, investendo in progetti che mettono al centro la salute e la prevenzione, scommettendo sulla crescita consapevole dei cittadini di domani.

Articolo precedente
Torremaggiore: concerto di Natale con Dj Set e Laser Show
Articolo successivo
United Cup: esordio per Belgio, Cina e Argentina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.