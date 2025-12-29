Frutta e verdura fresca per Capodanno in Italia

Mentre l’Italia si prepara ad accogliere il nuovo anno, famiglie e chef di tutto il Paese scelgono di usare frutta e verdura fresche per aggiungere colore, sapore, valore nutrizionale ed un tocco di bontà alle tavole festive, rendendo le celebrazioni di Capodanno ancora più memorabili.

In dicembre e gennaio, i mercati italiani si colorano di vivaci tonalità grazie alla presenza di frutta di stagione come melograni, mele, pere, arance, clementine e castagne, e di verdure come cavoli verdi e rossi, cavolo riccio, broccoli, pastinache, carote, rape e bietole. Questi ingredienti sono perfetti sia per ricette tradizionali che innovative per festeggiare il nuovo anno.

Per iniziare il nuovo anno con gusto, I Love Fruit & Veg from Europe propone una ricetta semplice ma raffinata, ideale per valorizzare alcuni di questi ingredienti eccezionali: misto di verdure rustico all’italiana con erbe e riduzione di aceto balsamico.

Abbinare questo colorato e saporito misto di verdure a pane rustico italiano, polenta grigliata o ad una selezione di formaggi rende il brindisi di Capodanno divertente e salutare.

Gli ingredienti necessari sono: aglio, finocchio, carote, zucchine, peperone, cavolo nero, erbe aromatiche, olio, sale, pepe, aceto balsamico, basilico, prezzemolo e Parmigiano.

Il procedimento prevede di scaldare due cucchiai di olio in una larga padella a fuoco medio, aggiungere l’aglio e le fettine di finocchio, saltando per circa 5 minuti. Unire le carote, le zucchine ed il peperone e fare cuocere per altri 8-10 minuti. Aggiungere il cavolo nero tritato e le erbe aromatiche e fare cuocere per altri 3-4 minuti. Regolare di sale, pepe e aggiungere un filo di aceto balsamico, mescolando bene. Impiattare il misto di verdure caldo, guarnirlo con basilico o prezzemolo e, se si vuole, spolverarlo con del Parmigiano grattugiato.