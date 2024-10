Frullatore Russell Hobbs – Robot da Cucina e Frullatore Portatile con Motore da 23.500 giri/min, Contenitore da 600 ml, No BPA, Lavabile in Lavastoviglie, Acciaio Inox, Modello 23472-56

Price: 39,99€ - 37,23€

(as of Oct 23, 2024 20:10:30 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

We Get Life

In Russell Hobbs, iniziamo con ciò che conta per te, e lo facciamo dal 1952. Ogni ingegnosa creazione di Russell Hobbs è qui per aiutarti a realizzarlo. Questo perché siamo ispirati dalle cose che contano per te. Proviamo nuove ricette. Otteniamo ciò che è importante, soprattutto quando la vita è frenetica e, ammettiamolo, tutt’altro che perfetta. Ecco perché le nostre idee sono pronte per essere vissute.

Russell Hobbs Mix & Go Frullatore Personale, 23472-56

Effortless Personal Blending

Il frullatore in acciaio inossidabile Russell Hobbs Mix & Go è il modo perfetto per goderti le tue bevande preferite mentre sei in movimento. È un frullatore ed allo stesso tempo una bottiglia da portare in giro uno. Basta mescolare gli ingredienti, attaccare il coperchio e via!

Base in acciaio inossidabile Avvio a pressione Riempi, Frulla e Vai!

Base in acciaio Inox

Un design moderno con una finitura in acciaio inossidabile di alta qualità garantisce un aspetto elegante su qualsiasi piano di lavoro della cucina.

Avvio a Pressione

Basta premere e partire! L’apparecchio attivato a pressione eroga 300 W di potenza per una miscelazione perfetta ogni volta.

Riempi, Frulla e Vai!

Frullatore personale con coperchio, perfetto per le bevande in movimento. Include una bottiglia da 600 ml lavabile in lavastoviglie.

Specifiche del Prodotto

Riempi, Frulla, e Vai!Bottiglia di MiscelazioneAvvio a PressioneBase in Acciaio InoxPiedini Antiscivolo

Avvio automatico della miscelazione quando la bottiglia è inserita, con una semplice pressione, tutte le parti a contatto con gli alimenti sono prive di BPA

Una bottiglia di plastica lavabile in lavastoviglie, coperchio incluso, con apertura per bere (capacità 600 ml), le bottiglie si adattano a tutti i comuni portabicchieri da auto.

Lama in acciaio inossidabile a 2 ali – efficace anche su ghiaccio tritato, max. giri al minuto: 23.500

Frullatore per frullati con superficie in acciaio inossidabile spazzolato di alta qualità, applicazioni in plastica nera e piedini antiscivolo, motore da 300 watt – 0,4 HP

frullatore di ghiaccio tritato tritatutto frullatore shaker ad alte prestazioni