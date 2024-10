Frullatore Portatile H.Koenig SMOO9, 570ml, Senza BPA, 4 Lame Inox, 300W, 2 Bottiglie e 2 Coperchi da Viaggio per Smoothie Compatti

Price: 32,90€

(as of Oct 16, 2024 04:50:24 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

Frullati e Smoothies tutti i giorni con lo SMOO9

Preparate frullati in un batter d’occhio!

Basta aggiungere la vostra frutta preferita nel frullatore portatile SMOO9 da 300 watt, poi frullate tutto per ottenere rapidamente bevande fresche e ricche di vitamine!

Con la sua capacità ideale di 570 ml e le due borracce incluse, potete portarlo ovunque vogliate, in ufficio, in palestra…per una colazione e/o uno spuntino sano ed energetico!

Questo mini frullatore è disponibile in 5 colori: grigio, lampone, rosa pastello, blu pastello e verde pastello.

Facile da usare e da pulire, potete usarlo tutti i giorni!

Caratteristiche: Capacità: 570 mL Materiale: acciaio inox spazzolato Colore: grigio Potenza: 300 W Accessori: 2 borracce da 570 ml con coperchio da viaggio e bordo in silicone, 4 lame in acciaio Accessori lavabili in lavastoviglie

Compatto e leggero

Questo mini frullatore grigio portatile consente di preparare frullati in movimento con un solo tocco.

Preparate frullati detox sani ed energetici e portateli in ufficio, in palestra, in viaggio o gustateli a casa!

Pratico

Con la sua capacità ideale di 570 ml e il suo coperchio, questo frullatore portatile diventerà il vostro alleato perfetto per preparare e gustare bevande salutari fuori casa.

Potente

Grazie alle 4 lame in acciaio inossidabile e alla potenza di 300 W, il frullatore portatile SMOO9 è in grado di frullare frutta, verdura, erbe aromatiche e spezie, per creare frullati deliziosi e ricchi di vitamine.

A ciascuno il suo Smoothie!

Grazie al suo design elegante e alla gamma di colori, il frullatore portatile H.Koenig farà un figurone nella vostra cucina.

A ciascuno il suo Smoothie!

Grazie al suo design elegante e alla gamma di colori, il frullatore portatile H.Koenig farà un figurone nella vostra cucina.

A ciascuno il suo Smoothie!

Grazie al suo design elegante e alla gamma di colori, il frullatore portatile H.Koenig farà un figurone nella vostra cucina.

A ciascuno il suo Smoothie!

Grazie al suo design elegante e alla gamma di colori, il frullatore portatile H.Koenig farà un figurone nella vostra cucina.

SMOO10

SMOO12

SMOO16

SMOO18

[CAPACITÀ E VERSATILITÀ]: grazie alla sua generosa capacità di 570 ml, questo frullatore elettrico si adatta perfettamente a una moltitudine di preparazioni, permettendovi di esprimere la vostra creatività culinaria, dai frullati agli smoothie e le salse.

[DESIGN ELEGANTE]: Il materiale in acciaio inox, resistente e facile da pulire, conferisce un tocco sofisticato alla vostra cucina e assicura qualita e durabilitá al prodotto.

[PRESTAZIONI DI TAGLIO]: Le 4 lame affilate in acciaio inox garantiscono prestazioni di taglio eccezionali, creando consistenze perfette per tutte le vostre preparazioni culinarie.

[PRATICITÀ E ACCESSORI]: Le 2 bottiglie da 570 ml, complete di coperchi da viaggio e contorni in silicone, offrono una soluzione pratica per portare le vostre preparazioni ovunque. La compatibilità con la lavastoviglie facilita la pulizia, aggiungendo una dimensione pratica all’uso quotidiano di questo frullatore.

[GARANZIA ESTESA DI 2 ANNI]: La garanzia estesa di 2 anni, supportata da un laboratorio post-vendita in Italia, offre fiducia e tranquillità per un uso prolungato e affidabile.