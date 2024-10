Frullatore Moulinex LM811D PerfectMix +: Tritatutto Elettrico Multifunzione 1200W, 2L di Capacità con Vaso in Vetro Termoresistente e 3 Programmi

Price: 89,99€ - 79,99€

(as of Oct 08, 2024 16:40:33 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

TECNOLOGIA POWELIX

Offre prestazioni straordinarie e fino al 30% più veloci rispetto alle altre lame Moulinex, grazie alla combinazione delle 6 lame in acciaio inossidabile, per risultati perfetti con ogni ingrediente.

3 PROGRAMMI INTELLIGENTI

Dotato di 3 programmi preimpostati intelligenti (frullati, tritaghiaccio e autopulizia) e un selettore di velocità retroilluminato per creare un’ampia varietà di preparazioni.

PerfectMix +

FRULLATORI

1200 W

Potenza

450 W

2 L / 1.5 L

Capacità Tot/Utile

1.5 L / 1.25 L

6

Numero di Lame

4

Selettore Velocità

Regolazioni Velocità

2

3 Preimpostati

Programmi

//

Vetro

Materiale Vaso

Plastica

Tecnologia Powelix

1200 W

Potenza

800 W

2 L / 1.5 L

Capacità Tot/Utile

1.75 L / 1.25 L

6

Numero di Lame

4

Selettore Velocità

Regolazioni Velocità

5

3 Preimpostati

Programmi

//

Vetro

Materiale Vaso

Plastica

Tecnologia Powelix

1200 W

Potenza

300 W

2 L / 1.5 L

Capacità Tot/Utile

1.3 L / 0.75 L

6

Numero di Lame

4

Selettore Velocità

Regolazioni Velocità

1

3 Preimpostati

Programmi

//

Vetro

Materiale Vaso

Plastica

Tecnologia Powelix

Blendeo+ BlendForce 2 On-The-Go

TECNOLOGIA POWELIX: Il frullatore Moulinex PerfectMix + offre prestazioni straordinarie e fino al 30% più veloci rispetto alle altre lame Moulinex, grazie alla combinazione delle 6 lame in acciaio inossidabile per risultati perfetti con ogni ingrediente

MOTORE POTENTE: Il frullatore elettrico Moulinex è dotato di un motore potente da 28.000 giri al minuto e 1200 W per risultati di emulsione rapidi e impeccabili; il sistema di raffreddamento ad aria evita i surriscaldamenti

MULTI AZIONE: Le 6 lame combinano 3 azioni complementari per ottimi risultati con ogni ingrediente: Ventola ciclonica (azione 1), Emulsione Perfetta (azione 2), Elimina tutti i pezzi (azione 3)

3 PROGRAMMI: Dotato di 3 programmi preimpostati intelligenti (frullati, tritaghiaccio e autopulizia) per creare un’ampia varietà di preparazioni e dar sfoggio di tutta la tua fantasia in cucina

SELETTORE DI VELOCITÀ: Il selettore di velocità retroilluminato con funzione a impulsi permette di scegliere facilmente la velocità necessaria, per un controllo totale; la luce varia a seconda della velocità

VASO IN VETRO: Il vaso in vetro termoresistente di alta qualità ha una capacità totale di 2L (capacità operativa di 1,5L ), pensato per tutta la famiglia; alterna preparazioni ghiacciate e calde una dopo l’altra senza rischio di rotture del vaso

FACILE DA PULIRE: Le lame in acciaio inossidabile sono amovibili per una pulizia facile e veloce