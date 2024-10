Frullatore Cecotec Power Black Titanium 1000: Potente, Elegante e Versatile con Lama in Titanio Nero e Caraffa da 1,5 L

Price: 39,90€

Descrizione prodotto

Power Black Titanium 1000 Inox

Infinite preparazioni con consistenze perfette

1000W di potenza

Grazie alla potenza da 1000 W e 23000 rpm, Power Black Titanium 1000 si converte nel frullatore perfetto per preparare tutte le elaborazioni che desideri. Frulla frutta, verdura e frutta secca e persino il ghiaccio con risultati perfetti.

Lame in titanio nero

Le lame a 6 foglie sono disegnate per generare un movimento costante degli alimenti e garantire consistenze fini e omogenee in poco tempo. Hanno un rivestimento in titanio nero che aumenta la durezza e affilatura per più tempo.

Trita il ghiaccio senza sforzi

Capace di tritare e polverizzare a massima velocità anche gli alimenti più duri come il ghiaccio. Assapora le migliori granite naturali, deliziosi sorbetti, cremosi gelati e un’infinità di elaborazioni.

Capacità da 1,5 l

Caraffa in vetro pressofuso altamente resistente con 1,5 litri di capacità e comodo beccuccio che evita macchie e schizzi.

5 velocità e funzione Pulse

Dispone di 5 velocità e funzione Pulse che si adattano alle necessità di tutti gli alimenti. Tutte le ricette risulteranno perfette in modo semplice e senza sforzi.

Coperchio ermetico con dosatore

Coperchio con chiusura ermetica che si incastra perfettamente alla caraffa per evitare schizzi. Dispone di tappo dosatore per introdurre gli ingredienti durante il funzionamento.

Lama rimovibile

E’ possibile montare e smontare le lame in modo facile e rapido per garantire una pulizia più profonda e comoda senza sforzi.

Lavabile in lavastoviglie

La caraffa è lavabile in lavastoviglie per una pulizia comoda e facile.

