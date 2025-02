Frullatore a Immersione Philips Serie 5000 – Potente 1200W con Tecnologia ProMix e Indicatore LED – Design Compatto e Facile da Pulire (HR2685/00)

119,99€ - 93,24€

(as of Feb 19, 2025 02:04:42 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Frullatore Potente: Frulla qualsiasi ingrediente con il Frullatore a Immersione Philips Serie 5000, più potente che mai, con il 50% di potenza in più* per risultati rapidi e uniformi

Pulizia facile: Risciacquo in pochi secondi con la Tecnologia ProMix, che garantisce una miscela ottimale del cibo, una facile manutenzione e nessun disordine

Accessori Versatili: Frullino per panna e maionese, robot da cucina per affettare e sminuzzare, tritatutto compatto per erbe e noci

Recipiente ad Alta Capacità: accessorio da 1,7 litri per tutta la famiglia, con lama a S e tre dischi per affettare, sminuzzare e granulare

Controllo Intuitivo della Velocità: Controllo senza sforzo con la tecnologia SpeedTouch, che impedisce la fuoriuscita di schizzi durante la frullatura