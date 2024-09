Frullatore a Immersione Multifunzione 4 in 1 Bonsenkitchen HB3203, Acciaio Inox, 1000 W, 20 Velocità, con Frusta e Tritatutto 500 ml

40,99€ - 35,99€

Potenza sufficiente: Bonsenkitchen Il frullatore a immersione è dotato di un motore ad alte prestazioni da 1000 W, resistente e ideale per tritare in modo efficiente ingredienti duri come noci e carne, riducendo i tempi di preparazione del cibo

Velocità regolabile a 20 velocità e pulsante Turbo: Frullatore a immersione professionale a velocità variabile a 20 velocità, puoi regolare facilmente la velocità e la potenza in base ai diversi alimenti. Il pulsante TURBO raggiunge istantaneamente la massima potenza per i migliori risultati

Facile da usare e da pulire: L’impugnatura ergonomica offre una presa antiscivolo e comoda per un facile controllo del bastoncino. Blocco pulsanti, sicuro e sicuro. Gli accessori rimovibili possono essere puliti dopo il risciacquo, Non mettere in lavastoviglie (l’unità principale non può essere immersa nell’acqua)

Set frullatore 4 in 1: Include frullatore a immersione in acciaio inossidabile, frusta, ciotola per tritatutto da 500 ml, misurino da 700 ml. Molte opzioni sono a tua disposizione: zuppe, salse, smoothie, maionese, puree, pappe e altro ancora

SICURO E DI ALTA QUALITÀ: tutte le parti del frullatore a contatto con gli alimenti sono prive di BPA. L’asta di miscelazione in acciaio inossidabile è realizzata con pregevole fattura ed è resistente ai graffi, aumentando la durezza e la durata della lama. Questo prodotto fornisce 2 anni di supporto tecnico.