Frullatore a Immersione Braun MultiQuick5 Vario MQ5235WH, 5 Anni di Garanzia, 21 Velocità, Includes Tritatutto 500ml, Frusta e Bicchiere 600ml, Potenza 1000W, Bianco/Grigio

74,88€

(as of Feb 23, 2025 15:40:27 UTC – Details )

Prezzo:





5 ANNI DI ASSISTENZA : ACQUISTA un Minipimer Braun e RICHIEDI 5 Anni di Assistenza*. *Estensione aggiuntiva di 3 anni oltre all’assistenza legale. Operazione valida fino al 30.06.25. Regolamento sul sito ufficiale Braunhousehold

MINIPIMER BRAUN MQ5235WH: un aiutante versatile, comodo e indispensabile, sempre al vostro servizio in cucina; per frullare, tagliare, montare, affettare, sminuzzare: tanti accessori con un solo mixer ad immersione. Tutta la precisione e la potenza che cerchi nel palmo di una mano

TECNOLOGIA TEDESCA: I prodotti Braun sono ideati e sviluppati secondo standard di qualità tedeschi. I prodotti vengono progettati per essere semplici e intuitivi, giorno dopo giorno, da oltre 100 anni. Costruiti per durare

POTENTE MOTORE da 1000watt, progettato per un facile utilizzo e per ottenere risultati senza sforzo grazie alle 21 velocità regolabili con una solo mano tramite una rotella

TECNOLOGIA POWERBELL PLUS : dotato di una LAMA AGGIUNTIVA che aumenta la superficie di taglio per rotazione, frullando pezzi grandi e ingredienti duri facilmente. TECNOLOGIA SPLASH CONTROL: previene gli schizzi e fornisce i migliori risultati di miscelazione per mantenere pulita la cucina

EASYCLICK SYSTEM: permette di sostituire gli accessori in modo facile e veloce; i due pulsanti posti ai lati del prodotto agevolano e facilitano la sostituzione; l’impugnatura morbida ha una forma ergonomica per una facile maneggevolezza in ogni situazione in cucina

IN DOTAZIONE : bicchiere da 600 ml realizzato in plastica senza BPA, adatto per il contatto con gli alimenti, frusta in acciaio e tritatutto da 500ml