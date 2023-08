Fruit of the Loom Maglietta Uomo

Descrizione prodotto

Fruit of the Loom Value Maglietta

Queste versatili e colorate T-shirt Fruit of the Loom Value sono l’aggiunta perfetta al tuo guardaroba. Resistenti e durevoli, sono perfetti per la vita quotidiana. Disponibile in dieci colori diversi con taglie che vanno dalla S alla 5XL, c’è qualcosa per tutti. Dai un’occhiata ai nostri altri prodotti Fruit of the Loom per un negozio veloce ed economico.

Colletto a costine in cotone/lycra. Collo nastrato. Corpo tubolare (4XL e 5XL hanno cuciture laterali). Cuciture a doppio ago. Etichetta ritagliata.

Dettagli

Colori

Queste magliette sono disponibili in 33 colori diversi, con opzioni di colore audaci e classiche

Taglie

Le magliette sono disponibili nelle taglie dalla S alla 5XL

Tessuto

La maggior parte degli stili di t-shirt sono 100% cotone esclusi i colori selezionati, compresi i colori he

Peso

Le magliette bianche sono 160 g/m², mentre tutti gli altri colori sono 165 g/m².

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 33,6 x 25,6 x 6 cm; 650 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 settembre 2020

Produttore ‏ : ‎ Fruit of the Loom

ASIN ‏ : ‎ B01N03OU0R

Numero modello articolo ‏ : ‎ 61-036-0

Categoria ‏ : ‎ Uomo

Vestibilità: vestibilità classica

100%

Chiusura: Nessuna chiusura

Lavare in lavatrice

Manica corta

elastico in vita

18,08€