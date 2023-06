Froy Gutierrez dopo Richard Madden bacia il fidanzato famoso al Pride di NYC

Nel 2019 Richard Madden è stato visto ovunque insieme a Brandon Flynn, tanto che i media americani hanno parlato di ‘storia d’amore’ tra i due. Nel 2020 poi l’attore di Game of Thrones e Eternals è stato visto con Froy Gutierrez (con il quale ha passato la quarantena del Covid chiuso in una villa e numerose vacanze in giro per il mondo nei mesi successivi). L’estate scorsa Richard e la star di Teen Wolf hanno trascorso anche un weekend in Italia, ma da allora i due non si sono più fatti vedere insieme.

Adesso Froy Gutierrez ha ufficializzato la sua relazione con un attore noto e l’ha fatto baciandolo al Pride di New York. Il fortunato è Zane Phillips, che recentemente ha recitato in Fire Island, Legacies e nel nuovissimo Glamorous. Una cosa è certa: Froy ha davvero un ottimo gusto in fatto di ragazzi.

Le foto di Froy Gutierrez e Zane Phillips.

CASALZÃO! Froy Gutierrez (Teen Wolf) e Zane Phillips (Legacies) estão namorando! 🌈🥵 pic.twitter.com/PMXcr9FYSH — Alfinetei (@ALFINETEI) June 27, 2023

Froy Gutierrez and Zane Phillips at an NYC Pride Event pic.twitter.com/54SarRI69z — 🧪 Jericho 🧪 (@gayhcavill) June 27, 2023

Zane Phillips and Froy Gutierrez with friends at the NYC Pride 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/OJgbQBPVSs — zane phillips archives (@zanefiles) June 26, 2023

Brandon Flynn e il commento sulla presunta storia con Richard Madden.