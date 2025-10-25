17.5 C
Da stranotizie
Frosinone prova a riprendersi dopo il pareggio a Genova

Genova – Durante la conferenza stampa, l’attaccante Massimo Zilli ha commentato il pareggio per 1-1 contro la Sampdoria. Quando gli è stato chiesto se fosse più felice per il primo gol segnato con il Frosinone o dispiaciuto per il risultato, Zilli ha risposto di essere maggiormente rattristato per non aver portato a casa i tre punti, vista l’importanza della partita. Ha sottolineato che nel primo tempo la squadra avrebbe potuto segnare due o tre gol, mentre nel secondo tempo la Sampdoria ha mostrato più aggressività e ha messo in difficoltà il Frosinone. Tuttavia, ha evidenziato che questo risultato conferisce consapevolezza al lavoro svolto fino a quel momento.

Riguardo al percorso del Frosinone, Zilli ha affermato che si sta seguendo una strada importante e che tutti sono consapevoli del lavoro fatto. Ha aggiunto di essere personale soddisfatto per aver finalmente segnato, dopo aver atteso a lungo.

Infine, Zilli ha parlato della preparazione per la prossima partita contro la Virtus Entella, spiegando che domani si alleneranno e gestiranno le forze, in particolare per chi ha giocato di più. Ha concluso con l’idea che il fattore chiave per il recupero sarà soprattutto mentale.

