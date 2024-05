Frosinone, durante una gita con gli amici Alessio Cerbara è morto a 25 anni

Una gita tra amici si trasforma in tragedia, Alessio Cerbara è morto a 25 anni: era in sella alla sua moto

Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio, nel comune di Frosinone. Una gita con gli amici, per Alessio Cerbara si è presto trasformata in un dramma, poiché in uno scontro con una macchina, è deceduto sul colpo.

Sull’accaduto al momento stanno lavorando le forze dell’ordine, anche per capire cosa è successo e soprattutto le eventuali responsabilità. I tentativi dei medici intervenuti di salvarlo, purtroppo sono risultati essere del tutto vani.

Alessio aveva solamente 25 anni ed era di Roma. Aveva una grande passione per le moto ed infatti, in quella giornata era uscito con i suoi amici, proprio per una gita sui loro veicoli a due ruote. Erano partiti dalla Capitale ed erano diretti alle Grotte di Pastena. Stavano attraversando la strada con molto curve, che porta da Castro a Pastena.

Tuttavia, è proprio dopo una di quelle curve, che è avvenuto l’impensabile. Il giovane, per cause che sono al momento al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato frontalmente contro una Fiat Panda, guidata da un pensionato di 73 anni del posto. L’impatto tra i due veicoli è apparso da subito molto grave.

Il decesso straziante di Alessio Cerbara dopo lo scontro con la macchina

I suoi amici, ma anche i passanti, hanno subito chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine. Tutti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. I medici inoltre, con la speranza di poterlo aiutare, hanno chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

In un primo momento hanno cercato di stabilizzarlo sul posto e poi si sono alzati in volo, per trasportarlo d’urgenza in ospedale. Però è proprio poco dopo il suo arrivo in un nosocomio, che il giovane 25enne ha perso la vita. Non ce l’ha fatta a sopravvivere ai traumi subiti nello scontro.

Come da prassi in questi casi, gli agenti ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, ma anche le eventuali responsabilità. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti sul caso.