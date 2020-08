Gravata da numerosi precedenti, nel 2015 era stata arrestata insieme ad altri esponenti del clan per il reato di associazione di stampo mafioso, in quanto coinvolta nell’operazione che ha consentito di far luce sulle infiltrazioni del clan Zagaria anche nella gestione degli appalti ospedalieri di Caserta, operazione culminata con l’emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 persone e con sequestri di beni per milioni di euro. Nel corso dell’operazione era emerso il ruolo centrale svolto da Elvira Zagaria. A lei, dopo l’arresto di tutti gli uomini della famiglia e dopo la morte del marito, Francesco Zagaria, era toccato il compito di gestire gli ingenti capitali illeciti delle attività del clan.

Fonte