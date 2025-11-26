Froome torna in bici dopo l’incidente

Chris Froome è tornato in bicicletta dopo l’incidente di agosto che gli ha causato uno pneumotorace, la frattura di cinque costole e della vertebra lombare. Il corridore ha condiviso la notizia con un post su Instagram, descrivendo il ritorno in sella come “una sensazione bellissima” dopo mesi di calvario.

Froome ha espresso parole di rinascita, ma molti interrogativi sulla sua carriera sono ancora irrisolti. La fine del legame con la sua squadra, Israel-Premier Tech, che diventerà NSN Cycling Team, lo lascia svincolato. Le sue parole suggeriscono che non si può escludere l’ipotesi del ritiro, ma neanche quella di voler continuare a correre.

D’altra parte, Oscar Fraile ha annunciato il suo ritiro, ricordando le soddisfazioni della sua carriera, come la vittoria di tappa al Tour de France 2018. Ha anche espresso un rimpianto per non aver partecipato alla Vuelta 2025, dopo essere stato escluso dalla selezione della sua squadra, l’Ineos Grenadiers. Fraile ha commentato le difficoltà del ciclismo moderno, che rende difficile per un corridore avere un percorso agonistico lungo.