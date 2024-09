FRONTLINE Combo, 3 Pipette, Antiparassitario Durevole per Cani di Taglia S (2 – 10 Kg): Protezione contro Pulci, Zecche, Uova e Larve

1448€

Descrizione Prodotto

FRONTLINE COMBO Spot-on Cani

FRONTLINE COMBO Spot-on Cani è una soluzione insetticida e acaricida in forma spot-on per cani. Grazie alla combinazione dei suoi due principi attivi, Fipronil e (S)-methoprene, è attivo su zecche, pidocchi, pulci adulte, uova e larve di pulci e impedendo la comparsa di nuovi parassiti.

Protezione per il cane e la casa dopo l’applicazione sull’animale

Combina l'azione di Fipronil, sostanza insetticida ad azione rapida e (S)-methoprene, un regolatore di crescita degli insetti (IGR), proteggendo il cane e l'ambiente in cui vive dagli stadi immaturi delle pulci.

Protegge da zecche, pidocchi, pulci adulte, uova e larve di pulci

Come applicare il prodotto

1. Apri la confezione

Rimuovi i blister dal confezionamento

2. Estrai la pipetta

Tenendo la pipetta in posizione verticale, taglia l’apice con un paio di forbici in modo che il liquido rimanga nella parte larga della pipetta.

3. Prepara la parte da trattare

Separa il pelo del cane alla base del collo, tra le scapole, fino a rendere visibile la cute.

4. Applica FRONTLINE COMBO CANI SPOT-ON

Poni la punta della pipetta sulla cute e premi per applicare il contenuto alla base della testa, in un solo punto.

5. Diffusione

La pipetta va schiacciata più volte, fino a completo svuotamento, applicando il prodotto direttamente sulla pelle e non sul pelo.

Combo cane 2-10 Kg

Confronta i prodotti

3

NUMERO PIPETTE

3

PULCI

ZECCHE

UOVA, LARVE DI PULCI

PAPPATACI E ZANZARE

PIDOCCHI

PROTEZIONE CASA

3

NUMERO PIPETTE

3

PULCI

ZECCHE

UOVA, LARVE DI PULCI

PAPPATACI E ZANZARE

PIDOCCHI

PROTEZIONE CASA

3

NUMERO PIPETTE

4

PULCI

ZECCHE

UOVA, LARVE DI PULCI

PAPPATACI E ZANZARE

PIDOCCHI

PROTEZIONE CASA

3

NUMERO PIPETTE

/

PULCI

ZECCHE

UOVA, LARVE DI PULCI

PAPPATACI E ZANZARE

PIDOCCHI

PROTEZIONE CASA

Tri-act 2-5 kg

Tri-act 5-10 kg

Spot-on 2-10 kg

Spray 250 ml

IN CHE MODO FRONTLINE COMBO SPOT ON ELIMINA PULCI E ZECCHE?

FRONTLINE COMBO SPOT ON agisce grazie alla combinazione di 2 principi attivi: Fipronil che agisce su pulci, zecche e pidocchi e (S)-methoprene che elimina uova e larve di pulci.

IN OUANTO TEMPO FRONTLINE COMBO SPOT ON ELIMINA PULCI E ZECCHE?

FRONTLINE COMBO SPOT ON elimina le pulci entro 24 ore e le zecche e i pidocchi entro 48 ore dall’infestazione. FRONTLINE COMBO SPOT ON contiene l’ (S)-methoprene, che elimina uova e larve di pulci depositate sull’animale.

FRONTLINE COMBO SPOT ON PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA ALTRI ANIMALI CHE NON SIANO CANI, GATTI?

FRONTLINE COMBO SPOT ON è approvato per l’utilizzo esclusivamente su cani, gatti e furetti. Per il trattamento antiparassitario, antipulci e antizecche di altri animali, è necessario rivolgersi al proprio Medico Veterinario di fiducia.

QUAL È L’ETÀ MINIMA DI CUCCIOLI E GATTINI PER POTER APPLICARE FRONTLINE COMBO SPOT ON?

FRONTLINE COMBO SPOT ON può essere utilizzato su cuccioli e gattini a partire dalle 8 settimane di vita e/o con un peso superiore a 2 kg per i cuccioli e a 1 kg per i gattini. Nei furetti, può essere utilizzato a partire dai 6 mesi di vita.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14,7 x 1,5 x 10,6 cm; 35 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 24 luglio 2013

Produttore ‏ : ‎ Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.

ASIN ‏ : ‎ B00E4KYZVW

Numero modello articolo ‏ : ‎ 103655027

FRONTLINE Combo Cani Taglia S (2-10 Kg). TRATTAMENTO OTTIMALE: elimina in modo rapido e duraturo pulci, zecche, pidocchi nei cani; protegge anche l’ambiente in cui vivono ed evita nuove infestazioni

DURATA: un’unica applicazione protegge per 1 mese

FACILE E PRATICO DA USARE: Aprire i peli alla base del collo, sul dorso dell’animale, tra le scapole, e mettere in evidenza la pelle; porre l’apice della pipetta sulla pelle e schiacciare la pipetta fino a completo svuotamento, in un punto, direttamente sulla pelle

FORMATO: Confezione da 3 Pipette per cani di taglia S, con un peso compreso tra 2 e 10 kg

DATA SCADENZA E ULTERIORI DETTAGLI: Scadenza riportata al lato della confezione; e ben tollerato da adulti e da cuccioli dalle 8 settimane di vita o peso superiore a 2 Kg; il prodotto può essere utilizzato dalla cagna sia durante la gravidanza che nel periodo dell’allattamento; per ogni ulteriore informazione consultare le indicazioni riportate sulla scatola

Se correttamente conservato, si può iniziare il trattamento con Frontline in qualsiasi momento fino alla data di scadenza riportata in etichetta (che indica l’ultimo giorno di quel mese), a cui si aggiunge il periodo di attività del medicinale, che inizia dal momento in cui il contenuto del prodotto viene applicato all’animale.