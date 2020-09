Medici, ma anche scrittrici, musicisti, neuroscienziati, politici e sportivi. Saranno loro i protagonisti di Frontiere, il nuovo festival di Salute – organizzato dalla redazione di Salute-Stare bene secondo la scienza – che si svolgerà online tutti i pomeriggi dal 22 al 27 settembre. Sei giorni ricchi di incontri e approfondimenti durante i quali esperti della comunità scientifica e ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport cercheranno di esplorare le frontiere della medicina e il mondo della salute sotto molteplici punti di vista. Intervista nella serata inaugurale ad Anthony Fauci, numero uno della lotta al Covid in Usa, mentre a concludere il festival sarà Jules Hoffmann, premio Nobel della medicina. Tanti i temi su cui discutere: dal tumore alle malattie cardiovascolari, dall’immunoterapia alle malattie rare, dai neuroni specchio all’alimentazione, dall’insonnia all’intelligenza artificiale. Il festival sarà digitale e disponibile in streaming sul sito www.salute.eu.La cerimonia di apertura di martedì 22 settembre si svolgerà a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica. L’accesso è riservato agli invitati, ma si potrà partecipare online. Si inizia alle 17.30 con il benvenuto di Daniela Minerva, direttore di Salute-Stare bene secondo la scienza. A seguire l’intervento del ministro della Salute Roberto Speranza che, insieme a Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, affronterà la questione Covid e le inevitabili conseguenze che la pandemia ha avuto e sta avendo su di noi e sulle nostre vite. Sarà poi l’immunologo Anthony Fauci, considerato il massimo esperto di malattie infettive negli Stati Uniti, a spiegarci come ne usciremo. Il dibattito continuerà con Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologica (CIO) e del Dipartimento Oncologico dell’Azienda ospedaliera universitaria Senese; Alberto Mantovani, professore Ordinario di Patologia Generale presso l’Università degli Studi di Milano e Direttore Scientifico di Humanitas, Giulio Pompilio, Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino e Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Irccs di Roma. La serata si concluderà con l‘intervento del neurologo Giuliano Avanzini che ci condurrà in un viaggio nel cervello insieme alla musica del violoncellista e neuroscienziato Emmanuel Bigand.



Dibattiti, interviste e videoinchieste

I cinque giorni successivi prevedono non solo dibattiti e interviste, ma anche videoinchieste. Si parlerà di peste e arte con la scrittrice Melania Mazzucco, mentre con il musicista Paolo Fresu il pensiero andrà a Bergamo, la città più colpita durante l’emergenza sanitaria. I virologi Stefano Vella, Massimo Andreoni e Andrea Gori racconteranno il pericolo di nuovi virus e nuove pandemie. E, diversi esperti, tra cui Walter Ricciardi e Roberto Burioni, rifletteranno su una possibile seconda ondata di coronavirus. Insieme allo psichiatra Vittorio Lingiardi e altri scienziati ci si chiederà, poi, cosa significa vivere con la paura del contagio. Ma Covid-19 sarà solo uno dei tanti temi del festival. In più incontri si affronterà, infatti, il problema del cancro, una delle principali cause di morte nel nostro Paese; si cercherà di capire a che punto siamo con le nuove terapie e quanto importante sia l’uso delle parole e il dialogo tra medico e paziente. Si discuterà anche di trapianti; di educazione alimentare dei bambini; di diete; di neuroni specchio; di insonnia; di intelligenza artificiale e di sport. Senza dimenticare la salute degli animali. Numerosi gli ospiti: dal neuroscienziato Giacomo Rizzolatti al regista Sergio Rubini all’epidemiologo Tim spector. Tre saranno, poi, i temi al centro delle videoinchieste: le malattie rare; la psoriasi e la qualità dell’acqua che beviamo.

L’incontro con il premio Nobel

Il festival si concluderà il 27 settembre con l’intervento dell’immunologo francese Jules Hoffmann che nel 2011, insieme ai suoi colleghi Bruce Beutler e Ralph Steinman, ha vinto il premio Nobel per la medicina per le sue scoperte sull’immunità innata. Sarà lui a dialogare con Alberto Mantovani per riflettere insieme sulla parola “immunità” e sul meccanismo di difesa del nostro organismo. Per tutta la vita Hoffmann ha studiato gli insetti, ma le sue ricerche sono state fondamentali non solo per comprendere il sistema immunitario degli invertebrati, ma anche quello dei mammiferi e degli uomini. In che modo l’organismo resiste alla presenza di agenti patogeni? Come si difende dalle infezioni? Come fa a riconoscere e a sapere che qualcosa deve essere considerato un “nemico”? E, cosa si intende per “memoria del sistema immunitario”? Saranno i due grandi scienziati a rispondere e a indicarci i confini del nostro sistema difensivo, fondamentale per la nostra sopravvivenza.