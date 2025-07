Frontalieri e salute: il dibattito sulla tassa regionale

Il 22 luglio 2025, si è svolto a Palazzo Pirelli un incontro tra la Regione Lombardia e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, in merito al contributo sanitario richiesto ai frontalieri per accedere ai servizi sanitari regionali. L’assessore Massimo Sertori ha coordinato la discussione, mirata a valutare un’interpretazione della norma attuale.

I sindacati hanno espresso preoccupazione per l’impatto economico della misura, giudicata ingiusta e potenzialmente in contrasto con gli accordi bilaterali tra Italia e Svizzera. Hanno evidenziato che i frontalieri già pagano tasse in Svizzera e un ulteriore onere in Italia potrebbe costituire una doppia imposizione fiscale.

Hanno quindi sollecitato una revisione della norma, sottolineando l’importanza di un approccio che consideri le specificità del lavoro transfrontaliero e l’effetto sociale della misura nelle aree di confine. I rappresentanti sindacali hanno inoltre chiesto un maggiore coinvolgimento delle istituzioni locali per garantire che il sistema sanitario rispetti i diritti dei cittadini e i principi di universalità.

L’assessore Sertori ha accolto le critiche ma ha ribadito l’intenzione di mantenere la norma, evidenziando la necessità di equità nel finanziare i servizi sanitari. Ha aperto a ulteriori discussioni tecniche con altri assessorati e ha sottolineato che l’obiettivo della misura è il miglioramento della sanità nei territori di confine.

Entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di un dialogo continuo, con incontri futuri previsti per analizzare eventuali modifiche e precisazioni necessarie nella fase attuativa della norma, per evitare discriminazioni e garantire la conformità con gli accordi internazionali.