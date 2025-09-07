21.1 C
Lavoro

Front Office di Officina meccanica

Per la nostra sede di Bassano del Grappa (VI) selezioniamo un/a accettatore di officina.

La persona si occuperà di:

  • Gestire le relazioni con i clienti per il postvendita
  • Officina
  • Gommista
  • Carrozzeria
  • Diagnostica
  • Fatturazione
  • Gestire pratiche burocratiche relative al service

Requisiti richiesti:

  • Diploma
  • Residenza in provincia di Vicenza
  • Capacità di lavorare per obiettivi
  • Orientamento al cliente

È gradita esperienza pregressa nello stesso ruolo.

Invitiamo a inviare la propria candidatura allegando il CV solo se in possesso dei requisiti richiesti.

Le ricerche sono rivolte a candidati di entrambi i sessi ai sensi delle L.903/77 e L.125/91.

Si prega di leggere l’informativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679).

