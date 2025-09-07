Front Office di Officina meccanica

La persona si occuperà di:
- Gestire le relazioni con i clienti per il postvendita
- Officina
- Gommista
- Carrozzeria
- Diagnostica
- Fatturazione
- Gestire pratiche burocratiche relative al service
Requisiti richiesti:
- Diploma
- Residenza in provincia di Vicenza
- Capacità di lavorare per obiettivi
- Orientamento al cliente
È gradita esperienza pregressa nello stesso ruolo.
Invitiamo a inviare la propria candidatura allegando il CV solo se in possesso dei requisiti richiesti.
Le ricerche sono rivolte a candidati di entrambi i sessi ai sensi delle L.903/77 e L.125/91.
Si prega di leggere l’informativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679).
Candidati ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Accettatore di officina: gestisce relazioni postvendita e pratiche burocratiche. Richiesta residenza in provincia di Vicenza, beneficio: ambiente dinamico.
Responsabile Magazzino e Logistica: ottimizzazione flussi e stoccaggi. Requisito: esperienza nel settore logistico. Beneficio: ambiente stimolante con opportunità di crescita.
Consulente Salute e Sicurezza: verifica norme di sicurezza. Requisito chiave: laurea in tecniche della prevenzione. Beneficio: sviluppo professionale continuo.
Trainee in Contract Management: support contract excellence; requisito chiave: laurea in Giurisprudenza o Economia; beneficio: crescita professionale in un ambiente innovativo.
SW Engineer Aeronautico cercasi con laurea in Ingegneria e 3 anni di esperienza. Contribuirai a innovazioni in un settore leader.