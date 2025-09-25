Front Desk Agent Ricerca Professionisti del Settore

Chi Siamo

Siamo un gruppo rinomato nel settore dell’ospitalità, attualmente gestiamo due prestigiosi hotel 4 stelle nel cuore di Firenze. Il nostro primo hotel, aperto nel 2017, ha costruito una solida reputazione per l’eccellenza del servizio e l’alta soddisfazione degli ospiti. Stiamo per aprire la nostra seconda proprietà di lusso, Della Calza Retreat & Spa, che si propone di diventare un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità nel centro storico di Firenze. Per garantire un servizio impeccabile fin dal primo contatto con gli ospiti, cerchiamo un Front Desk Agent da inserire nel nostro team di Front Office.

Obiettivo del Ruolo

Il Front Desk Agent è il primo punto di contatto tra l’hotel e gli ospiti, giocando un ruolo chiave nel fornire un’accoglienza calorosa, efficiente e personalizzata. Il candidato selezionato sarà responsabile delle operazioni di check-in e check-out, della gestione delle prenotazioni e dell’assistenza agli ospiti durante il soggiorno, in linea con gli elevati standard di un hotel di lusso.

Principali Responsabilità

Accogliere gli ospiti con professionalità e cortesia.

Gestire le procedure di check-in e check-out in modo rapido e preciso.

Fornire informazioni dettagliate sui servizi dell’hotel, la città e gli eventi locali.

Gestire prenotazioni telefoniche e online tramite il software di gestione dell’hotel.

Tener aggiornati i registri di arrivi e partenze.

Collaborare con altri reparti per garantire la massima soddisfazione degli ospiti.

Gestire reclami o richieste speciali con soluzioni tempestive ed efficaci.

Assicurare che l’area reception e il materiale informativo siano ordinati e presentabili.

Requisiti Obbligatori

Diploma di scuola superiore o laurea in turismo/lingue (preferibile).

Almeno 1 anno di esperienza in hotel di categoria simile o superiore.

Ottima conoscenza della lingua inglese (livello B2 o superiore).

Ottima conoscenza del francese e/o tedesco (livello B2 o superiore).

Conoscenza di una terza lingua straniera è considerata un plus.

Conoscenza operativa di principali software di gestione alberghiera (es. Opera, Protel, Mews, ecc.).

Familiarità con i principali canali OTA e sistemi di prenotazione.

Competenze Tecniche e Personali

Eccellenti capacità comunicative e interpersonali.

Forti abilità di problem-solving e gestione dello stress.

Attenzione al dettaglio e precisione nelle attività amministrative.

Capacità di lavorare in team e collaborare tra reparti.

Flessibilità con i turni di lavoro, includendo weekend e festivi.

Discrezione, affidabilità e forte orientamento al cliente.

Passione per l’ospitalità e impegno per l’eccellenza del servizio.

Perché Unirsi al Nostro Team?

Diventare parte di un gruppo dinamico e in crescita nel cuore di Firenze.

Acquisire esperienza professionale in una struttura di lusso focalizzata sulla qualità e sui dettagli.

Lavorare in un ambiente stimolante e collaborativo, dedicato all’eccellenza del servizio.

Offriamo un pacchetto retributivo competitivo e reali opportunità di crescita professionale.

Se sei appassionato di ospitalità di alto livello e desideri contribuire a creare esperienze memorabili per i nostri ospiti, candidati ora e diventa parte integrante del successo della nostra nuova proprietà!