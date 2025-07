FromZeroToHero: l’AI rivoluziona gli esports in Italia

Il mondo degli esports sta vivendo una trasformazione con l’introduzione di tecnologie avanzate, in particolare l’intelligenza artificiale. In questo contesto, nasce FromZeroToHero.io, il primo laboratorio strategico italiano dedicato all’analisi delle prestazioni nei giochi competitivi.

Lanciato a settembre, il progetto si propone di rivoluzionare il modo di apprendere dalle partite. Attraverso un sistema esclusivo di analisi alimentato da intelligenza artificiale, la piattaforma consente di trasformare ogni replay in un’opportunità di apprendimento. Gli utenti possono ottenere informazioni dettagliate su draft, decisioni strategiche, posizionamenti e teamfight. L’algoritmo analizza ogni fase del gioco, offrendo una valutazione chiara e migliorabile delle prestazioni.

FromZeroToHero.io è progettato per essere flessibile e adattabile ai principali titoli nel panorama degli esports, coprendo generi che spaziano dai MOBA ai simulatori di guida. Il progetto è frutto della collaborazione tra sviluppatori, analisti e giocatori competitivi, con l’obiettivo di colmare il gap di strumenti avanzati di analisi disponibili in Italia.

La piattaforma non si limita a fornire dati, ma punta anche a creare una cultura strategica attorno agli esports. Si rivolge non solo ai giocatori, ma anche a allenatori, caster e content creator, sottolineando l’importanza di comprendere il gioco per crescere nel settore.

Il debutto ufficiale di FromZeroToHero.io è previsto in occasione delle Finali del Campionato Italiano LIT di League of Legends, che si svolgeranno a Montecatini Terme dal 12 al 14 settembre 2025, dove verranno presentate le funzionalità della piattaforma. Questo progetto rappresenta un passo significativo per l’Italia nel panorama globale degli esports, integrando l’intelligenza artificiale come strumento fondamentale per migliorare le performance competitive.