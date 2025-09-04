20.2 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Tecnologia

Frodi e IA: Rischi per la Pubblica Amministrazione in Italia

Da StraNotizie
Frodi e IA: Rischi per la Pubblica Amministrazione in Italia

Recenti studi di SAS e Coleman Parkes evidenziano il crescente problema delle frodi nella pubblica amministrazione, dove i truffatori, supportati dall’intelligenza artificiale, attaccano i bilanci pubblici e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il report “Fiducia e trasparenza: Combattere le frodi per massimizzare l’efficienza dei programmi pubblici” sottolinea come, con un aumento del budget destinato all’IA, gli esperti antifrode siano pronti a rispondere a questa minaccia.

Attualmente, tutte le agenzie pubbliche stanno subendo attacchi frodatori assistiti dall’IA, portando a perdite significative e alla perdita di fiducia. Quasi tutti i 1.100 funzionari pubblici intervistati hanno confermato di essere stati vittime di tali frodi, evidenziando un aumento del 70% negli ultimi cinque anni.

I criminali informatici utilizzano piattaforme basate sull’IA per creare identità false e campagne di phishing personalizzate, sfruttando vulnerabilità in tempo reale. Questi attacchi hanno comportato ingenti perdite economiche; gli intervistati stimano che una gestione più efficace delle frodi potrebbe tradursi in un risparmio del 16% del budget.

Nonostante l’85% dei partecipanti consideri la lotta alle frodi tra le priorità urgenti, molti non dispongono delle risorse necessarie. Solo 1 intervistato su 10 ha accesso agli strumenti richiesti, mentre le limitazioni nelle competenze analitiche, nella tecnologia e nei budget rappresentano ostacoli significativi.

L’adozione dell’intelligenza artificiale è bassa, con circa la metà degli intervistati che la utilizza per affrontare le frodi. Tuttavia, l’interesse verso l’IA generativa è in forte crescita, con il 97% dei partecipanti pronti a implementarla nei prossimi due anni.

Infine, per mantenere la fiducia dei cittadini, è fondamentale un uso responsabile dell’IA, con supervisione umana per garantire l’integrità dei programmi. Tra le priorità dei professionisti dell’antifrode emergono privacy, sicurezza e impegno verso un uso etico dell’IA.

Scopri le ultime novità e le offerte lampo su Amazon. Approfittane subito! ⚡

Articolo precedente
Rivoluziona le tue vacanze in Italia: tante opzioni da scoprire
Articolo successivo
Sophie Turner protagonista della nuova serie Tomb Raider in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.