Frodi e IA: Rischi per la Pubblica Amministrazione in Italia

Recenti studi di SAS e Coleman Parkes evidenziano il crescente problema delle frodi nella pubblica amministrazione, dove i truffatori, supportati dall’intelligenza artificiale, attaccano i bilanci pubblici e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il report “Fiducia e trasparenza: Combattere le frodi per massimizzare l’efficienza dei programmi pubblici” sottolinea come, con un aumento del budget destinato all’IA, gli esperti antifrode siano pronti a rispondere a questa minaccia.

Attualmente, tutte le agenzie pubbliche stanno subendo attacchi frodatori assistiti dall’IA, portando a perdite significative e alla perdita di fiducia. Quasi tutti i 1.100 funzionari pubblici intervistati hanno confermato di essere stati vittime di tali frodi, evidenziando un aumento del 70% negli ultimi cinque anni.

I criminali informatici utilizzano piattaforme basate sull’IA per creare identità false e campagne di phishing personalizzate, sfruttando vulnerabilità in tempo reale. Questi attacchi hanno comportato ingenti perdite economiche; gli intervistati stimano che una gestione più efficace delle frodi potrebbe tradursi in un risparmio del 16% del budget.

Nonostante l’85% dei partecipanti consideri la lotta alle frodi tra le priorità urgenti, molti non dispongono delle risorse necessarie. Solo 1 intervistato su 10 ha accesso agli strumenti richiesti, mentre le limitazioni nelle competenze analitiche, nella tecnologia e nei budget rappresentano ostacoli significativi.

L’adozione dell’intelligenza artificiale è bassa, con circa la metà degli intervistati che la utilizza per affrontare le frodi. Tuttavia, l’interesse verso l’IA generativa è in forte crescita, con il 97% dei partecipanti pronti a implementarla nei prossimi due anni.

Infine, per mantenere la fiducia dei cittadini, è fondamentale un uso responsabile dell’IA, con supervisione umana per garantire l’integrità dei programmi. Tra le priorità dei professionisti dell’antifrode emergono privacy, sicurezza e impegno verso un uso etico dell’IA.