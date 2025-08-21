Frizioni tra Pamela Petrarolo e Tommaso Franchi dopo GF

Il confronto tra gli ex concorrenti del Grande Fratello si intensifica. Dopo l’intervista di Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti su Radio Radio, le dichiarazioni di Tommaso hanno sollevato molto scalpore, specialmente a causa di un commento diretto verso Pamela Petrarolo.

Durante l’intervista, Maria Vittoria ha raccontato dei contatti con altri ex concorrenti, spiegando che molti di loro continuano a sentirsi regolarmente. Tuttavia, ha anche notato che alcune persone, come Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, non sono più in contatto. Tommaso ha preso una direzione diversa, criticando Pamela, insinuando che non tutte le persone del reality siano autentiche.

In risposta, Pamela non ha tardato a replicare. Attraverso il suo profilo Instagram, ha risposto in modo pacato: “Ciao ragazzi, ho notato che mi state inoltrando dichiarazioni contro di me da alcuni ex gieffini. Sinceramente, non ho bisogno di cadere nelle loro provocazioni. In questo periodo mi sto preparando intensamente per una nuova esperienza che sogno da tanto. Voglio ringraziare tutti voi per il supporto e l’affetto che mi dimostrate. Ci vediamo prestissimo, prima qui e poi in diretta su Rai 1. Vi voglio bene.”

Con queste parole, Pamela ha preferito concentrarsi sul suo futuro professionale, confermando la sua partecipazione alla nuova edizione di Tale e Quale Show, che andrà in onda su Rai 1.