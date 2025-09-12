Frizioni nella maggioranza per il futuro della Calabria

Il vicepremier Antonio Tajani cerca di minimizzare le tensioni all’interno della maggioranza riguardo alla scelta del successore di Luca Zaia in Veneto, mentre la Lega ritiene la questione urgente, contrariamente a Fratelli d’Italia. Intanto, Elly Schlein, leader del Partito Democratico, rilancia l’idea di un campo largo a sostegno di Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, in Calabria. La coalizione di centrosinistra, già unita a livello nazionale per chiedere 5 miliardi di euro per assunzioni nel settore sanitario, pone la sanità come priorità principale anche in questa regione. Schlein critica l’amministrazione Occhiuto per le strutture sanitarie chiuse e per i 300 milioni spesi dai calabresi in migrazione sanitaria, sottolineando la necessità di un governo regionale che metta al primo posto la salute dei cittadini.

Nel frattempo, a Feroleto Antico, Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia presenta le liste del suo partito, esprimendo fiducia per un buon risultato alle prossime elezioni regionali. Tuttavia, permane incertezza all’interno del centrodestra per la scelta dei candidati, in particolare in Veneto, dove la Lega non è disposta a scambiare la propria candidatura per il prossimo turno in Lombardia. Forza Italia, attraverso Tajani, riferisce che ci sono questioni più urgenti da affrontare e che le decisioni politiche possono aspettare.

Le elezioni in Veneto, Campania e Puglia sono previste per la fine di novembre, dando tempo fino al 25 ottobre per la presentazione delle liste. In Veneto, la Lega propone Alberto Stefani come possibile erede di Zaia, mentre Fratelli d’Italia continua a lavorare per definire i propri candidati anche in Puglia e Campania.