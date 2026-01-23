10.5 C
Friuli vs Groenlandia amichevole di calcio

Friuli vs Groenlandia amichevole di calcio

UDINE. Dopo le continue provocazioni lanciate da Trump che tengono il mirino puntato sulla Groenlandia, l’Associazione Sportiva Furlane ha proposto in via ufficiale alla rappresentativa di calcio della Groenlandia di disputare una partita amichevole contro la “nazionale friulana” allestita dall’associazione stessa.

La sfida solidale è stata lanciata e diffusa dall’Asf attraverso i propri canali social con una didascalia che specifica: “Noi dell’Asf sosteniamo il diritto all’autodeterminazione del popolo groenlandese e di ogni popolo, in questo momento difficile e assurdo. Chiediamo a tutti una pausa e lanciamo la proposta di ospitare questa partita di importanza internazionale allo stadio Friuli”.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nel quadro dei valori incarnati dall’associazione friulana, che si costituisce come associazione sportiva al preciso scopo di promuovere l’identità del Friuli attraverso lo sport, in particolare il calcio.

La squadra della nazionale friulana gode già di una certa esperienza nell’ambito del confronto calcistico tra squadre rappresentanti comunità specifiche o lingue minoritarie. L’Asf è iscritta al Coni e la squadra ha preso parte all’ultima edizione dell’Europeada, un torneo internazionale di calcio organizzato dalla Federal Union of European Nationalities, il cui obiettivo è valorizzare le minoranze etnico-linguistiche e culturali di tutta Europa.

La nazionale friulana ha vinto l’ultima Europeada, trionfando su rappresentative come la minoranza tedesca in Polonia, i danesi di Germania e l’Occitania in finale. La selezione di calcio groenlandese non è affiliata alla Fifa e non può partecipare alle competizioni ufficiali internazionali, pertanto è tesa a disputare amichevoli e tornei alternativi, spesso riservati a selezioni di territori caratterizzati da situazioni peculiari legate a minoranze linguistiche e culturali.

