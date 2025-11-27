Friuli Venezia Giulia: sovranità tecnologica

L’assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari ha dichiarato che la Regione sta valutando la possibilità di ampliare il ruolo di Insiel, la società in house, nello svolgimento di attività strategiche. Ciò include l’introduzione di elementi come la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale nella normativa regionale, al fine di definire un ecosistema dedicato a questi ambiti a livello regionale e di supporto agli enti locali.

L’obiettivo è rafforzare la sovranità tecnologica e la protezione dei dati, fattori decisivi per il futuro di ogni Paese. L’Europa sta investendo in questa direzione con la direttiva NIS2, che mira a rafforzare la resilienza dell’Unione rispetto agli attacchi informatici. La Regione ha recepito e integrato questa direttiva nella normativa regionale.

L’assessore ha sottolineato l’importanza di utilizzare software open source, in quanto le amministrazioni pubbliche si affidano ancora in larga misura a software proprietari sviluppati all’estero, con costi ricorrenti rilevanti e problemi di sicurezza. L’adozione di soluzioni open source consente di intervenire direttamente sul codice, gestire internamente la manutenzione e garantire un maggiore presidio sui dati.

La Regione sta lavorando in sinergia con altre Regioni su questo tema strategico e, grazie all’autonomia garantita dallo statuto speciale, ha l’opportunità di assumere un ruolo di riferimento nel percorso di innovazione e rafforzamento delle infrastrutture digitali pubbliche.