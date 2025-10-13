Friuli Venezia Giulia al centro della Festa del Cinema di Roma

Il Friuli Venezia Giulia si distingue nel panorama cinematografico nazionale grazie alla sua significativa partecipazione alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella Città, con il supporto della FVG Film Commission – PromoTurismoFVG.

Uno degli eventi principali si terrà il 22 ottobre al Cinema Adriano, dove sarà proiettata una raccolta di otto cortometraggi vincitori del bando “Corti senza confine”. Questa iniziativa, promossa dalla Regione Fvg in collaborazione con la Film Commission, esplora il tema del confine come spazio di incontro e cambiamento, in preparazione per GO! 2025 – Nova Gorica e Gorizia, Capitale Europea della Cultura.

Ad Alice nella Città, saranno presentati due film sostenuti dalla regione: “Ultimo schiaffo” di Matteo Oleotto, realizzato tra Tarvisio e Gorizia e in concorso nella sezione Panorama Italia, e “Un anno di scuola” di Laura Samani, già premiato a Venezia e ambientato a Trieste nel 2007.

Alla Festa del Cinema di Roma, figurano quattro produzioni legate al territorio: “La lezione” di Stefano Mordini, girato tra Trieste e Roma; la serie “Prima di noi” di Daniele Luchetti e Valia Santella, ambientata in Val Cimoliana e Claut; “Alla festa della rivoluzione” di Arnaldo Catinari, con riprese a Udine, Palmanova, Trieste e Gorizia; e “Tutta vita”, un documentario di Valentina Cenni dedicato al pianista Stefano Bollani, girato tra Trieste e Gorizia.

L’assessore regionale Sergio Emidio Bini ha dichiarato che la presenza del Friuli Venezia Giulia a Roma rappresenta la crescita del settore audiovisivo e il ruolo fondamentale della Fvg Film Commission nel trasformare la regione in un centro di produzione dinamico, dove si uniscono talenti e territorio.