Friuli: A2A Investe 200M per L’Autosufficienza Energetica

Il Friuli-Venezia Giulia emerge come un polo energetico in Italia grazie agli oltre 200 milioni di euro investiti da A2A in infrastrutture per la transizione ecologica. Il nono Bilancio di Sostenibilità Territoriale, presentato dall’AD Renato Mazzoncini, evidenzia una crescita significativa, con focus su idroelettrico e idrogeno. Tra i progetti principali, la riconversione della centrale di Monfalcone (600 milioni di euro) e il più grande impianto solare del Nord Italia a Santo Stefano, mirano a ridurre i costi energetici. Il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, sostiene l’obiettivo di autosufficienza energetica, mentre Confindustria Alto Adriatico chiede una transizione sostenibile.

