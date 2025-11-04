15.8 C
Fritto misto del Delta del Po: tradizione e sapori unici

Da stranotizie
La Capanna di Eraclio si trova sul Delta del Po, a Codigoro, e dal 1922 racconta una storia di tradizione gastronomica. Fondata da Luigi Soncini, un pescatore, è oggi gestita dai suoi figli Maria Grazia e Pierluigi, con Nicolò, rappresentante della quarta generazione. Qui, il leggendario fritto misto è uno dei piatti simbolo, realizzato con pesca locale.

Il ristorante è nato come piccola trattoria e bottega alimentare, trasformandosi negli anni ’70 sotto la gestione di Eraclio Soncini, figlio di Luigi. La Capanna di Eraclio ha sempre puntato sulla qualità delle materie prime, rispettando le tradizioni locali; il pesce è il protagonista della cucina, con piatti come la Grancevola al vapore, il Branzino fritto intero, e le Seppioline del Redentore, disponibili solo in estate.

Il fritto misto è una delle specialità più apprezzate. Maria Grazia spiega che la frittura avviene a 160 gradi, utilizzando esclusivamente pesce del Delta del Po. La scelta della farina 00 è fondamentale, poiché permette di esaltare la qualità degli ingredienti. Tra i pesci utilizzati, ci sono i giotoli, calamari spillo, e i borsoni, mentre la moleca viene fritta intera o leggermente aperta per ottenere una croccantezza perfetta. Tradizionalmente, il fritto misto è accompagnato da una ciotolina di polenta bianca.

Anche gli altri ingredienti, come la salicornia, le triglie di fango, la zanchetta, l’anguilla e le sogliole, caratterizzano la ricchezza del mare e delle valli del Po, offrendo un mosaico di sapori da gustare.

