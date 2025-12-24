Frittata in trippa marchigiana

La frittata in trippa è un piatto tradizionale delle Marche che, nonostante il nome, non contiene trippa. Questo piatto povero e contadino è fatto con uova e pomodoro e nasce dall’esigenza di creare un’alimentazione sostanziosa senza utilizzare carne, che era un lusso riservato alle grandi occasioni. Lo chef Daniele Citeroni, del ristorante Ophis di Offida in provincia di Ascoli Piceno, spiega che la frittata in trippa è un esempio perfetto di ingegno contadino, una vera emulazione della trippa classica fatta con la frittata.

La storia e le origini di questo piatto sono legate alla cultura povera ma ricca di gusto dell’Italia centrale. Quando la carne era un lusso, le uova diventavano una risorsa preziosa e versatile. La frittata in trippa nasce proprio così: una frittata cotta a parte, poi tagliata a striscioline sottili e ripassata nel sugo di pomodoro, fino a ricordare visivamente la trippa al sugo. Il contesto è quello di un’Italia in cui la carne era un lusso e anche la trippa non era affatto scontata.

La preparazione della frittata in trippa è semplice, ma richiede attenzione ai dettagli. Si fa una frittata semplice con uova, formaggio, sale e pepe, spessa circa un centimetro. Una volta cotta, la frittata viene arrotolata e tagliata a striscioline sottili, proprio per ricordare la trippa. A parte si prepara il sugo, che è quello canonico della trippa in umido, con sedano, carota, cipolla, aglio e pomodoro, più gli aromi tipici della trippa come finocchietto, timo, maggiorana. Quando il sugo è ben cotto, si aggiungono le strisce di frittata e si lascia insaporire per circa 10 minuti.

La frittata in trippa è un piatto di magro nato per ingannare, uno di quei piatti che raccontano come la cucina italiana sia nata dall’arte di arrangiarsi, dall’uso consapevole degli ingredienti e da una spiccata creatività. Non è un’eccezione, ma un tassello coerente nel panorama della cucina italiana, che include altri esempi di ricette di magro che giocano sull’ambiguità, come la frittata di scammaro napoletana, la polenta e renga veneta, gli spaghetti alla carrettiera siciliani e il cappon magro ligure. Il tonno di coniglio, una preparazione di carne che prende nome e aspetto da un prodotto ittico, è un altro esempio di questa créatività gastronomica.