Frittata di funghi in friggitrice ad aria: una versione leggera

La frittata di funghi in friggitrice ad aria è gustosamente leggera e semplice da fare.

Cercate una ricetta per un piatto leggero e sfizioso? Vi proponiamo quella per la frittata di funghi in friggitrice ad aria. Si tratta di un secondo piatto facile e veloce da fare, soprattutto con il supporto dell’air fryer. Con questo elettrodomestico, la frittata cuoce in maniera uniforme e in poco tempo, mantenendo tutto il gusto del suo ingrediente principale. A rendere goloso questo impasto, ci pensano i funghi che arricchiscono il tutto con la loro consistenza morbida. Prepararla richiede pochi sforzi e ingredienti; come una normale frittata usiamo uova, formaggio, latte e poco altro per renderla saporita. Una cottura veloce e una frittata soffice e fragrante è servita!

Frittata di funghi in friggitrice ad aria

Preparazione della ricetta per la frittata di funghi in friggitrice ad aria

Per prima cosa, prendete una padella con fondo antiaderente e versate l’olio a filo. Aggiungete l’aglio e fatelo rosolare poco sul fornello. Pulite i funghi e tagliateli a fette sottili o in 4 parti. Versate anche i funghi, in padella, e il prezzemolo tritato; aggiustate con il sale e fate cuocere a fuoco medio, per circa 10 minuti. Nel frattempo, versate le uova e il latte in una ciotola e sbattete energicamente con una forchetta. Aggiustate di sale, poi aggiungete il formaggio grattugiato. Mescolate per incorporarlo. Quando i funghi sono pronti, spegnete e fateli intiepidire. A questo punto, potete versarli nel composto di uova, mescolando bene per amalgamare. Rivestite con carta forno il cestello della friggitrice ad aria, quindi versate all’interno il composto della frittata. Fate cuocere a 140°C per 20 minuti; fate la prova dello stecchino e, se esce asciutto, potete spegnere. Fate intiepidire prima di servirla.

Conservazione

La frittata di funghi cotta in air fryer è un secondo piatto gustoso e nutriente, adatto anche per un pranzo veloce e leggero. Potete conservarla per 1-2 giorni in frigo, in un contenitore ermetico.

