Frigorifero Midea MERT210FGE50: Efficienza e Stile in 204 L

Valutazione media: ⭐ 4 / 5

Reviewer: Marco

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo per il prezzo

Review: Bello e funzionale, forse il pannello cromato è un po’ fragile ma non si può pretendere di prendere a calci il frigo e trovarlo intonso

Reviewer: maddy

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Frigorifero

Review: Ottimo prodotto Ottima qualità prezzo

Reviewer: Gabriella Capozzi

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Ottimo prodotto

Review: Ottimo frigorifero + congelatore. Ideale per case piccole oppure per poche persone. Le sue dimensioni sono contenute, ma i due vani sono molto capienti. Bello il colore.

Reviewer: Laura Giannotti

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo rapporto qualità prezzo Consigliato

Review: Frigo ben funzionante e ben diviso, nonostante non sia grandissimo ci sta’ molta spesa. Bellino esteticamente ed ottimo rapporto qualità prezzo. Ci tengo a segnalare che il corriere è stato gentilissimo…. nonostante ci sia stato un “problema tecnico” in fase di ordine (avevo scelto opzione ritiro e installazione che a loro non risultava) previa telefonata ai responsabili e verifica del pagamento mi hanno accontentata. Grazie dovrebbero esse tutti così disponibili comprensivi ed elastici. Grazie

Reviewer: Elastici capelli

Rating: 1,0 su 5 stelle

Title: PESSIMA ESPERIENZA

Review: Esperienza negativa sin dal momento della consegna. Prenotato il servizio di ritiro dell’usato gratuito (previsto in fase d’ordine), il corriere si è rifiutato di ritirarlo senza alcuna ragione. E già questo ha procurato non poco disagio. Successivamente, dopo pochi giorni, ha iniziato a ghiacciarsi internamente la parete posteriore, costringendomi a gettare cibo perché diventato inutilizzabile. A questo punto, ho deciso di renderlo perché sicuramente articolo difettoso: ritiro previsto per oggi (13 novembre). Sono le 17 e nessuno mi ha ancora contattata.

Reviewer: Lara P.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo!

Review: Lo uso per una casetta in campeggio al lago ed è perfetto.Tenendo presente che la temperatura durante la giornata sale a 35 gradi fa benissimo il suo lavoro tenendolo su Med.Purtroppo non ci stanno le bottiglie d’acqua nello sportello ma le tengo sdraiate su un ripiano e la cosa non mi fa differenza.Raffredda tutto benissimo e non fa per nulla rumore nemmeno quando carica.Giudizio finale: ottimo prodotto e prezzo più che ragionevole. Plauso ad Amazon per la consegna nei tempi e con imballaggio perfettamente integro. Il frigorifero è senza graffi o botte varie.

Reviewer: Gabriele Najjar

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Funziona egregiamente

Review: fa quello che serve! è un ottimo frigo, abbastanza silenzioso, essenziale. per il prezzo che ha non ho niente da criticare anzi, mi aspettavo peggio.ho letto molte recensioni negative e prodotti arrivati ammaccati o rotti..io ho pagato 10€ per il servizio “disimballaggio” apposta perché:- mi viene portato il frigo in casa nella stanza che voglio- mi viene rimosso tutto l’imballaggio- buttano via loro l’imballaggio- hai la possibilità di controllare immediatamente se ci sono imperfezioni estetiche o ammaccature- nel caso di danni esterni puoi rifiutare la consegna e lo riportano viamolto soddisfatto

Reviewer: Fabio

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Tutto giusto!

Review: Consegna e ritiro usato ottimo! L’articolo soddisfa a pieno l’esigenze senza troppe pretese! Dimensioni discrete ma funzionali, pratico e moderno!