Frigorifero Hisense MTM55205SE Doppia Porta a Libera Installazione Modello 2022, 206 L, Argento, 143.4 x 54.2 x 55 cm

Descrizione Prodotto

E’ possibile decidere da che parte far aprire la porta del frigo a seconda del layout della vostra cucina e della vostra preferenza.

L’ampiezza del balconcino permette di conservare bottiglie più large oppure due strati di lattine per risparmiare spazio sui ripiani.

La Serie di frigoriferi MTM55205 dispone di diversi colori tra cui Bianco, Grigio e Nero. Non ti resta che scegliere quello che si adatta meglio alla tua cucina.

Il frigorifero utilizza un efficiente sistema di refrigerazione per ridurre il consumo di energia, ridurre la bolletta dell’elettricità e aiutare a proteggere l’ambiente.

I ripiani in vetro possono essere spostati o rimossi in base alle necessità di spazio interno.

Un design moderno con la maniglia integrata si adatta perfettamente a qualsiasi stile della cucina esistente.

Grazie al termostato regolabile, sarà possibile regolare la temperatura a proprio piacimento.

L’illuminazione a luci LED illumina ogni angolo del tuo frigorifero ed è anche delicata sui tuoi occhi.

La parte posteriore del frigorifero è rivestita di una copertura in metallo per garanitre maggiore sicurezza e protezione.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 54,2 x 54,99 x 143,41 cm; 39 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 giugno 2023

Produttore ‏ : ‎ Hisense

ASIN ‏ : ‎ B0C836V2NM

Numero modello articolo ‏ : ‎ MTM55205SE

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

