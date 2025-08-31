Frigorifero Hisense MC60300IE Inox 300L, Total No Frost, E

🔥 Offerta Amazon

Hisense MC60300IE Frigorifero Combinato, Libera installazione,Total No frost, Ventilazione MultiFlow, Doppia porta reversibile, Inox, Altezza 186 cm,Capacità netta 300 litri, Controllo Touch, Classe E

Hisense MC60300IE: Il Frigorifero Combinato Perfetto per la Tua Cucina

Scopri l’eleganza e la praticità del frigorifero combinato Hisense MC60300IE. Con un design inox e una capacità netta di 300 litri, questo elettrodomestico non è solo esteticamente gradevole ma anche altamente funzionale.

Tecnologia Avanzata No Frost

Grazie alla tecnologia Total No Frost, il tuo frigorifero manterrà cibi freschi senza la formazione di ghiaccio. L’aria fredda circola uniformemente all’interno del congelatore, garantendo temperature costanti e riducendo la crescita di batteri. Non dovrai più preoccuparti di sbrinare!

Distribuzione Ottimale dell’Aria

Il sistema Multi Air Flow assicura una distribuzione uniforme dell’aria fredda in tutto il frigorifero. Questo significa che tutti i tuoi cibi, indipendentemente da dove li posizioni, saranno conservati nella massima freschezza.

Controllo Facile e Personalizzato

Con il controllo elettronico touch, impostare la temperatura è un gioco da ragazzi. Regola le varie modalità con un semplice gesto e goditi la comodità di un accesso rapido alle impostazioni.

Vantaggi Pratici

**Porta Reversibile:** Scegli la direzione di apertura che meglio si adatta al tuo spazio, per una personalizzazione senza compromessi.

**Ripiani in Vetro Temperato:** Robusti e sicuri, questi ripiani possono ospitare carichi più pesanti, assicurando praticità e durata nel tempo.

Adattabilità al Tuo Spazio

Con una profondità inferiore ai 60 cm, il Hisense MC60300IE si integra perfettamente in qualsiasi layout di cucina. Inoltre, la porta si apre fino a 90°, permettendo un accesso completo ai cassetti anche in spazi ristretti.

In aggiunta, un allarme ti avviserà se dimentichi la porta aperta, proteggendo la freschezza dei tuoi alimenti.

Non Aspettare!

Scegli il frigorifero combinato Hisense MC60300IE e trasforma la tua cucina in un luogo di freschezza e ordine. È il momento di investire nella qualità!