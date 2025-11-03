Frigorifero COMFEE’ 174L Doppia Porta, Basso Rumore, Argento

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€289.90 – €239.90
⭐ Valutazione: 3.5 / 5
COMFEE’ RCB169DS2(E) Double Door Refrigerator 174L, Built-in Freezer, Low Frost, Height 150 cm, Low Noise 39 dB, LED Light, Adjustable Temperature, Silver
Frigorifero COMFEE’ RCB169DS2(E) a Due Porte
Scopri il frigorifero COMFEE’ RCB169DS2(E), la scelta perfetta per chi desidera unire stile, funzionalità e praticità. Con una capacità di 174 litri, questo modello con congelatore integrato è ideale per ogni ambiente domestico grazie alle sue dimensioni compatte di 150 cm di altezza.
Design Elegante e Funzionalità Intelligente
Il frigorifero è caratterizzato da un raffinato colore argento, che si adatta perfettamente a qualsiasi cucina. L’illuminazione a LED garantisce una visibilità ottimale degli alimenti, anche nei momenti più bui. La tecnologia Low Frost limita la formazione di ghiaccio, facilitando notevolmente il processo di sbrinamento.
Spazio Flessibile e Personalizzabile
Goditi una gestione flessibile dello spazio interno grazie ai ripiani rimovibili e al cassetto per frutta e verdura. La possibilità di regolare manualmente la temperatura ti permette di adattare il frigorifero alle tue esigenze specifiche. Inoltre, il ripiano ribaltabile per la pizza è perfetto per conservare alimenti di grandi dimensioni o irregolari.
Vantaggi pratici:
- Ripiani rimovibili che facilitano la pulizia e la gestione degli alimenti.
- Funzionamento silenzioso a soli 39 dB, per un ambiente domestico tranquillo.
Un Innovativo Compagno per la Tua Cucina
Con una classe energetica E e un consumo annuale di 195 kWh, il frigorifero COMFEE’ ti aiuta a risparmiare senza compromettere le prestazioni. È il momento perfetto per migliorare la tua cucina con un elettrodomestico che unisce efficienza e design.
Non perdere l’occasione di rendere la tua cucina ancora più funzionale e stylish. Acquista ora il frigorifero COMFEE’ RCB169DS2(E) e trasforma il modo di conservare il cibo!
