Frigorifero Candy CCG1S, 252L, Portatile, LED, Basso Rumore

Frigorifero Candy CCG1S, 252L, Portatile, LED, Basso Rumore

Candy CCG1S 518EW Combined Refrigerator, Width 55 cm, Height 1.8 m, 252 L, Vegetable Drawer, Mechanical Temperature Control, LED Lighting, Reversible Door, 41 dB, White

Frigorifero Combi Candy CCG1S 518EW: La Soluzione Ideale per la Tua Cucina

Il frigorifero combinato Candy CCG1S 518EW è pensato per adattarsi perfettamente alle tue esigenze, combinando funzionalità e design. Con una larghezza di soli 55 cm e un’altezza di 1,8 m, questo modello è ideale anche per spazi ridotti, rendendo ogni cucina più efficiente.

Capacità e Design Intelligente

Con una capacità totale di 252 litri, il frigorifero offre un comodo contenitore per organizzare i tuoi alimenti. È dotato di quattro ripiani in vetro e un cassetto per la verdura, mentre il congelatore include tre pratici cassetti. La luce LED garantisce una visibilità ottimale per trovare facilmente ciò che cercate.

Vantaggi Pratici

  • **Silenziosità**: Con un livello di rumore di soli 41 dB, potrai goderti la tranquillità della tua casa senza disturbi.
  • **Flessibilità**: Grazie agli scaffali e ai balconi regolabili, puoi personalizzare la disposizione degli interni e sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

Innovazioni Tecnologiche

La tecnologia Total No Frost Circle + assicura una distribuzione omogenea di temperatura e umidità, mantenendo i cibi freschi fino al 40% in più di tempo. Inoltre, il controllo meccanico della temperatura garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso del compressore.

Le porte reversibili e le maniglie integrate permettono di adattare il frigorifero alla disposizione della cucina, mentre il design elegante in bianco si integra perfettamente in qualsiasi arredamento.

Non Aspettare Oltre!

Scegli il frigorifero Candy CCG1S 518EW e porta a casa tua un mix perfetto di stile, funzionalità e innovazione. Non lasciarti sfuggire l’occasione di rendere la tua cucina ancora più efficiente e accogliente!

